Cum sa cureti in mod corect o proteza dentara

Nu toata lumea are sansa de a se bucura de o dantura sanatoasa pana la batranete, exista persoane care isi pierd dintii timpuriu si se vad nevoite sa apeleze la proteza detasabila. Pentru a pastra proteza in stare buna cat mai mult timp, fara a se deforma, stramba, sparge, este necesar sa o ingrijiti corespunzator.

Pentru cei care au o proteza detasabile trebuie sa stiti ca nu este suficient sa o montati dimineata si sa uitati de ea.

Nu este un lucru grav sa adormi cu proteza dentara in gura, insa trebuie sa stii ca purtata de mai multe ori, este ca si cum ai purta mai multe zile la rand aceeasi pereche de sosete.

Placa de dentara trebuie periata zilnic cu o periuta de dinti moale, folosind o pasta special conceputa pentru acest scop. Pasta de dinti normala afecteaza placa dentara, din acest motiv este nevoie de una speciala.

In timpul spalarii, placa trebuie tinuta ferm pentru a evita caderea sau ruperea ei.

Curatarea se face si peste noapte, in recipientul cu apa in care sta, cu ajutorul pudrei sau a tabletelor speciale.

Nu uitati sa clatiti proteza inainte sa o puneti la loc in gura si sa goliti de fiecare data recipientul in care a stat.

In cazul in care proteza este calcificata, tartrul de pe ea poate fi indepartat cu o baie rapoda in otet si apa oxigenata. Insa, este de preferat sa preveniti aceasta situatie prin curatarea ei zilnica.