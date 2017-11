Cum aratau tinerii acum 100 de ani

De-a lungul istoriei, oamenii au vazut generatia tanara ca fiind diferita fata de cei mai in varsta. Acest subiect este de mare interes, asa ca am cercetat sa vedem cat de mult s-au schimbat tinerii in ultimii 100 de ani. Deoarece este dificil sa compari trasaturile morale personale, ne-am decis sa comparam ceva mai simplu, cum ar fi aspectul fizic.

Te invitam sa privesti si tu ce am gasit. Rezultatele sunt fascinante!

Algeria

Imagini ca acestea se gaseau pe vederi postale.

Germania

In stanga le putem vedea pe Gertrude si Ursula Falke.

Anglia

Stanga: O scolarita in Kensington, Londra

Dreapta: Un grup de copii in drum spre lacul Serpentine din Hyde Park, Londra, unde aveau de gand sa pescuiasca.

Scotia si Irlanda

Poza din dreapta este una dintre primele poze color realizate in Irlanda si dateaza din anul 1913. Putem vedea o fata de 14 ani intr-o rochie traditionala.

Romania si Albania

Poza din dreapta arata doua fete din Albania in jurul varstei de 13-14 ani. Fata din stanga avea sa fie cunoscuta in toata lumea sub numele de Maria Theresa.

Japonia

Stanga: Gheise relaxandu-se pe balcon.

Dreapta: Studentii unei scoli din Fukuoka, prima scoala unde s-a purtat uniforma in stil marinaresc.

Argentina si Mexic

Fata serioasa din dreapta este Frida Kahlo la varsta de 13 ani.

Spania

Stanga: Doua fete, Maria-Christina si Beatrice

Dreapta: Poetul spaniol, Federico Garcia Lorca, la varsta de 16 ani.