Cum aratau alimentele noastre preferate inainte ca oamenii sa incepe sa le cultive

Stim ca toate animalele au fost odata domesticite din specii salbatice. Dar cum ramane cu plantele? Noi am decis sa aruncam o privire asupra modului in care hrana noastra preferata arata cu mii de ani in urma, inainte ca oamenii sa inceapa sa o cultive.

Pepene rosu

Stramosul salbatic al pepenilor rosii este o planta de desert cu fructe. Are pulpa alba si extrem de amara, cu textura de burete. Se spune ca se putea face paine din semintele acestuia, iar uleiul extras din seminte putea fi utilizat pentru productia de medicamente si sapun.

Banana

Banana este un exemplu timpuriu al unei plante domesticite. Bananele salbatice au o multime de seminte destul de grele. Pentru milioane de oameni din tarile in curs de dezvoltare, bananele verzi (necoapte) folosite pentru gatit reprezinta principalele soiuri. Ele pot fi prajite, fierte, coapte sau taiate pai ca si cartofii sau folosite pentru fabricarea vinului de banane sau a berii de banane. Ai incercat vreodata banane fierte?

Vanata

Vinetele originale reprezinta, de fapt, o buruiana care se dezvolta de-a lungul drumurilor si pe suprafetele deranjate si supraagregate si este toxica pentru animale. Vinetele moderne sunt de obicei colorate violet, dar exista si culturi albe in forma de oval care arata ca un ou.

Morcov

Morcovul salbatic a fost initial cultivat pentru frunzele si semintele sale, iar astazi este considerat a fi o buruiana benefica. El atrage viespi si fluturi si mareste productia de plante de tomate atunci cand este tinuta in apropiere. Morcovii portocalii, asa cum suntem obisnuiti sa vedem acum, au aparut in Olanda abia in secolul al XVII-lea.