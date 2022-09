Cine s-ar fi gandit ca ne vom intoarce la tacamuri din lemn de unica folosinta?

Tacamurile sunt necesare, iar pentru mancarea to go s-au gasit alternative in prezenta celor de unica folosinta. Doar ca noile directive europene indica faptul ca nu pot fi folosite cele din plastic. Este un semnal de alarma privind nivelul tot mai ridicat de poluare. Asadar cei care servesc mancare – livreaza sau sunt din clasa celor cu street food – s-au orientat rapid catre alte variante.

Pe nisa aceasta a furnizorilor de tacamuri din lemn de unica folosinta se numara Snick Ambalaje. Furnizorul este prompt si livreaza oriunde in tara, avand in gama sa de produse unele dintre cele mai cerute pe piata de profil.

De ce sa alegeti tacamurile din lemn

Tacamurile din lemn, de unica folosinta sunt potrivite pentru orice tip de restaurant, pizzerie sau orice alta locatie unde sunt servite diverse tipuri de mancaruri. Sunt sigure pentru publicul larg, in sensul ca vin ambalate in set complet sau dupa caz cum doreste fiecare – cutit sau furculita incluse ori chiar ambele. Sigure sunt de asemenea si pentru cei mici, pentru ca nu sunt aceleasi riscuri de a se lovi sau rani cu tacamurile de acest tip la fel cum s-ar intampla cu cele clasice.

Acestea pot fi cumparate in bax sau in set, comandate bulk sau la palet. Pe masura ce cantitatea cumparata este mai mare, cei de la Snick Ambalaje – cu pagina oficiala Snick-ambalaje.com – ofera discounturi in functie de valoarea comenzilor, de pana la 5%.

Diversitatea tipurilor de seturi de tacamuri din lemn este de asemenea un avantaj. Acestea vin ambalate in hartie si pot fi imprimate, pentru a fi la randul lor un instrument de promovare.

Tacamurile si ambalajele eco nu sunt un moft

Este in puterea consumatorului sa faca alegeri smart. Daca ne orientam spre publicul din straintate ne dam seama ca acolo sunt criterii bine puse la punct. Oamenii decid ca este si in puterea lor sa faca un brand sa aiba continuitate. Evita sa cumpere de la cei care nu au eticheta curata, care nu produc sustenabil sau cei care nu respecta regulile in vigoare. In cazul nostru ar fi vorba de cei care nu au facut trecerea la tacamuri si ambalaje de unica folosinta realizate din materiale biodegradabile.

Cum pot fi comandate acestea? Snick Ambalaje este unul din marii jucatori ai acestei nise. De aici pot fi alese tot soiul de ambalaje, de la pungi la servetele, prosoape din hartie, la caserole si tacamuri. Acestea sunt realizate fie din PLA, fie din trestie, carton, hartie, lemn etc. Pentru cei care ar urma sa fie la prima lor colaborare cu acest furnizor este evident ca increderea in brand si calitatea a ceea ce ofera se va cladi in timp. Acest furnizor permite comandarea unei sacose cu mostre, pentru ca publicul sa fie convins 100% de ceea ce ar urma sa aleaga.

Descoperiti online in pagina oficiala care sunt preturile si disponibilitatea de stoc.

Contact:

Aleea Industriilor, nr. 5, Buzau, Romania

comenzi@snick-ambalaje.com