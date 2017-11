Ciclonul polar Olaf ajunge, duminica, in Romania! Meteorologii anunta: “Precipitatiile se vor transforma in ninsoare”

Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca incepand de duminica, prin nordul tarii, va patrunde ciclonul Olaf. Acesta va transforma precipitatiile in ninsoare. ANM mai avertizeaza ca ciclonul Olaf va intalni un alt ciclon, Numa, care vine din sudul continentului si are o masa de aer cald.

Astfel, in momentul in care se intalnesc, ciclonul Olaf va transforma precipitatiile aduse de Numa, in ninsoare. Fenomenul se va produce in centru, nord si nord vest.

„Duminica, cand coboara Olaf, care are o masa de aer polar, vine cu ea cu tot, si o aduce catre zona tarii noastre, se va raci pe nord-vest, nord si centru si va transforma precipitatiile, la munte in ninsoare, in zonele mai joase, la inceput in lapovita, posibil si ninsoare.

Chiar daca va veni Olaf, nu vorbim despre temperaturi drastice pentru ca cerul este mai mult acoperit si nu le lasa sa scada. Sambata si duminica vorbim despre 6, 7 grade, 8 grade in sudul tarii, mai scazute putin vor fi in partea de nord a Moldovei si Maramuresului, unde poate sa ajunga undeva la 2, 3 grade”, a declarat, pentru mediafax, meteorologul Alina Serban.