Cele mai sanatoase alimente pentru cainele tau si ce este INTERZIS sa manance

Daca esti un iubitor de caini si ai propriul tau animal de companie acasa, atunci stii deja ca aceste fiinte ne umplu viata de iubire si fericire.

Asadar, cu siguranta iti doresti sa stii cu ce alimente iti poti hrani patrupedul cand vrei sa il recompensezi sau sa il alinti. Pe de alta parte, trebuie sa stii si ce alimente trebuie evitate.

Noi iti vom oferi un ghid cu cele mai sanatoase alimente pentru cainele tau, cat si cele mai daunatoare.

Iata care sunt cele mai sanatoase recompense pentru animalul tau de companie:

1. Felii de mar

2. Pui de morcov

3. Broccoli

4. Branza si branza cottage (in cazul in care cainele tau nu are intoleranta la lactoza)

5. Scortisoara

6. Cocos si Ulei de cocos

7. Afine

8. Oua

9. Salata de fructe

10. Iaurt grecesc si kefir

11. Carne slaba

12. Menta

13. Patrunjel

14. Pere fara seminte

15. Mazare

16. Ananas

17. Popcorn

18. Dovleac

19. Somon si ton

20. Orez

Trebuie sa eviti alimentele ce pot fi toxice pentru cainele tau, cum ar fi ciocolata, stafidele, nucile de macadamia, alcool, indulcitori artificiali, ceapa, coca, avocado, cafea, struguri.

Iata intreaga lista:

1. Alcool

2. Avocado

3. Cafea

4. Bomboane

5. Ciocolata

6. Cafeina

7. Usturoi

8. Guma

9. Struguri si stafide

10. Nuci de macadamia

11. Sare

12. Ceapa

13. Ceai