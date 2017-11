Cele mai incredibile locuri pe care nu ai voie sa le vizitezi

Oamenii au explorat aproape fiecare coltisor al acestei planete, insa noi am reusit sa gasim locuri inaccesibile pe care le poti vedea doar in poze.

1. Bohemian Grove, SUA.

Cu o suprafata de 11 kilometri patrati, tot acest teritoriu apartine unui club privat de barbati din San Francisco. Este cunoscut sub numele de Bohemian Club. Inca din 1899, cei mai respectati oameni din lume vin aici in luna iulie a fiecarui an.

Din anul 1923, toti presedintii republicani (si cativa democrati), politicieni, oameni de afaceri, antreprenori, artisti si oameni de stiinta au devenit membri ai acestui club.

De mai mult de 100 de ani, activitatile clubului raman secrete. Exista multe presupuneri si zvonuri. Unii oameni cred ca acest club este noul Guvern al lumii si ca este “casa” diavolului.

Jurnalistilor nu le este permis sa intre.

2. HAARP, SUA

Instalat in Alaska in 1997, acest camp cu antene este situat intr-o vale nelocuita, cu o suprafata de 13 hectare. HAARP a fost tinta multor teorii conspirationale care presupuneau ca acest camp poate contribui la schimbarile climatice, poate opri satelitii si sa controleze mintea oamenilor. De asemenea erau siguri ca acest program poate cauza cutremure, inundatii, uragane si chiar epidemii.

3. Mezhgorye, Rusia

Acest orar este unul dintre cele mai “inchise” din Rusia. Surse oficiale spun ca este situat in Republica Baschiria. De asemenea se spune ca o capitala subterana se construieste acolo. In contrast cu multe alte orase din Rusia, nu exista niciun institut de cercetare, nicio facilitate militara, arme nucleare sau industrie de combustibil nuclear. Inca nu se stie ce se intampla in Mezhgorye.

4. Muntele Athos

Pe acest munte se afla 20 de manastiri, insa nu toata lumea are voie sa mearga acolo si sa se bucure de priveliste. Femeile si animalele femele nu au voie sa mearga pe munte. Incalcarea acestei legi se poate pedepsi cu un an de inchisoare. Ne intrebam daca aceeasi pedeapsa se aplica si in cazul animalelor.

5. Autostrada Karakoram

Aceasta autostrada face legatura intre Pakistan si China la o inaltime de 4.700 m. In ciuda privelistii minunate, autostrada a fost inchisa din cauza caderilor de teren si a avalanselor.