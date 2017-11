Cele mai bine platite conturi de Instagram din lume

Un blog personal obisnuia sa fie o modalitate prin care iti cresteai stima de sine. Astazi, supermodelele au conturi cu milioane de urmaritori si stiu cum sa transforme like-urile in bani.

Noi am ales cele mai bine platite conturi de instagram care aduc milioane posesorilor acestora ce stiu cum sa isi transforme hobby-ul intr-o cariera bine platita.

Danielle Bernstein

Designerul Danielle Berstein, in varsta de 25 de ani, a devenit faimoasa cand si-a lansat propriul blog: “We Wore What”. Blogul sau a devenit foarte repede popular, la fel ca si contul ei de Instagram. Acum, cu 1,7 milioane de urmaritori, a devenit unul dintre cele mai cunoscute modele. Desi nu ii place sa vorbeasca despre bani, castiga aproximativ 15.000 de dolari pe postare.

Chiara Ferragni

“The Blond Salad”, blogul italiencei Chiara Ferragni se tine in top de aproape 9 ani. Pe masura ce ii urmaresti blogul, vei vedea transformarea acesteia dintr-o blonda necunoscuta cu o pasiune pentru gentile de firma, la o adevarata inspiratie in materie de moda. Acum are aproape 10 milioane de urmaritori, iar fiecare postare sponsorizata ii aduce Chiarei mii de dolari. Venitul ei anual este de aproximativ 8 milioane de dolari.

Wendy Nguyen

Wendy a absolvit Universitatea Berkeley cu diploma de psiholog si a devenit un blogger foarte cunoscut pe Twitter, Facebook si Youtube. Videoclipul ei, intitulat “25 de moduri in care poti sa porti o esarfa in 4.5 minute” a devenit viral si a fost vizualizat de 25 de milioane de ori. Contul ei de Instagram a ajuns la 1 milion de urmaritori. Desi nu exista prea multe informatii cu privire la castigurile sale anuale, expertii estimeaza ca ajunge la 1 milion de dolari.

Antoinette Kulas

Antoinette este una dintre cele mai de succes bloggerite din Australia. Acum 3 ani posta poze din placere, insa acum contul ei a ajuns la 1 milion de urmaritori. Blogeritta are contracte cu branduri de top si se pregateste sa si lanseze propria colectie de haine.

Julie Sariñana

Julie Sariñana a lansat un blog extrem de popular, numit “Sincerely Jules”, urmarit de mii de persoane in fiecare zi. Pe contul sau de instragram promoveaza haine si accesorii de la designeri cunoscuti pentru cei 4.6 milioane de urmaritori ai ei. Nu este de mirare ca pentru fiecare postare sponsorizata castiga 150.000 de dolari.