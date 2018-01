Ce se intampla cand pui felii de lamaie in pat?

Beneficiile de sanatate ale lamailor nu pot fi niciodata exagerate. De ce? Acest lucru se datoreaza faptului ca acest fruct puternic este extrem de eficient pentru a va imbunatati sanatatea, aspectul si chiar viata.

Daca doriti sa simtiti puterea lamailor, trebuie sa incercati acest truc. Iata cum:

1. Taiati trei lamai.

2. Asezati-le intr-un castron si puneti-le langa pat.

3. Lasati-le noaptea in timpul somnului.

4. Repetati in fiecare noapte.

Iata beneficiile:

1. Previne dezvoltarea cancerului

Previne dezvoltarea cancerului la ficat si la san. Receptorii de miros din ficat raspund la limonen si ajuta la reducerea cresterii celulare a cancerului prin cresterea concentratiei de calciu in interiorul celulelor.

Limonenul este, de asemenea, foarte solubil in grasimi, de aceea se acumuleaza in tesutul gras cum ar fi tesutul mamar si fortifica functia NF-kappaB, o molecula care actioneaza in momente de nevoie.

2. Respiratie mai buna

Lasati mirosul bland al fructelor de lamaie antioxidante si antibacteriene sa treaca prin nari si sa dormiti.

3. Amelioreaza stresul

Stresul si anxietatea tind sa se dezvolte in jurul orei de culcare. Doar puneti felii de lamaie pe noptiera si lamaile se vor ocupa de asta. Mirosul de citrice relaxeaza undele creierului si emotiile.

4. Reduce tensiunea

Aroma de lamaie poate ajuta la reducerea tensiunii arteriale. Avand in vedere ca aproape 32% din oameni sufera de tensiune arteriala ridicata, ceea ce face ca lamaia sa fie un fruct foarte folositor.

5. Purifica aerul

Stiati ca lamaia poate imbunatati calitatea aerului din casa? Lamaia nu numai ca miroase grozav, ci si purifica aerul. Este atat de puternica incat puteti sa o utilizati pentru a scapa rapid de vaporii de vopsea dintr-o incapere.