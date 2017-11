Ce nu trebuie sa porti in avion

Fie ca iti alegi o tinuta pentru un zbor lung sau scurt, este important sa te simti confortabil si care sa te tina departe de probleme.

Noi am adunat cateva sfaturi de la insotitorii de zbor si alti calatori despre lucruri care nu se poarta in avion.

1. Parfum

In timpul zborului, veti fi intr-un spatiu mic si aglomerat. Evitati parfumurile puternice de dragul celorlalti pasageri. Un numar mare de oameni gasesc parfumurile celorlalti iritante, si ar putea avea chiar alergii sau astm.

2. Haine stramte

Evitati hainele stranse, mai ales cand zborul dvs. este mai lung de 4 ore. Persoanele aflate pe un zbor pe distante lungi sunt expuse riscului de TVP (tromboza venoasa profunda). TVP este un cheag de sange care se formeaza intr-o vena adanca, de obicei in picior. Pentru a preveni acest lucru, purtati sosete speciale de compresie si imbracati haine confortabile si faceti plimbari ori de cate ori puteti.

3. Haine complicate

Baile din avion sunt mici. Daca purtati o salopeta, veti avea dificultati in incercarea de a va dezbraca. In schimb, purtati ceva care nu va va provoca dificultati in acest spatiu mic. Hainele cu multi nasturi si fermoare nu vor face aceasta experienta cea mai confortabila.

4. Haine sau bijuterii care contin metal

Nu este o surpriza faptul ca pantofii cu ornamente metalice mari sau bijuterii cu metal pot sa va incetineasca progresul prin securitate. Ceea ce este neasteptat este ca unele pulovere sclipicioase ar putea avea fire metalice tesute in ele. In timp ce va puteti descalta cu usurinta de pantofi daca este necesar, dezbracarea de pulover ar putea fi mai dificila.

5. Haine de vara

Atunci cand zburati catre o tara calda sunteti tentati sa alegeti haine de vara, insa nu uita ca temperatura din avion poate fi surprinzator de scazuta. Hainele mai groase sunt esentiale pentru o calatorie confortabila.