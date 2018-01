Ce face creierul tau atunci cand dormi

Somnul te induce intr-o stare de inconstienta, dar creierul tau este un cuib de activitate.

Creezi si consolidezi amintiri

In timpul somnului, creierul este capabil sa transporte informatia de scurta durata si evenimentele recente in memorie de lunga durata. De aceea somnul joaca un rol important in invatat: ne ajuta sa solidificam informatia noua in creier pentru mai tarziu. Somnul de dupa invatat este esential pentru a ne ajuta sa stocam informatia noua in creier. Daca ai un examen a doua zi, poate fi mai benefic sa dormi decat sa mai inveti cateva ore.

Esti paralizata

Dar este pentru binele tau. In timpul somnului, partea din creier responsabila pentru miscarea muschilor este inactiva, cauzand o paralizie temporara. Acest lucru te ajuta sa nu te lovesti sau sa te accidentezi in somn in incercarea de a imita visul.

Reface energia

Creierul si corpul tau au nevoie de o noapte intreaga de somn pentru a fi pregatite ziua urmatoare. Asta explica de ce mananci mai mult atunci cand nu dormi destul: lipsa somnului creste nivelul hormonului de foame. Ba mai rau,

deprivarea de energie te face sa poftesti la mancaruri pline de calorii, cum sunt gogosile, painea si alti carbohidrati simpli.

Devii mai buna la sofat, dansat si sport

In timpul somnului, creierul tau solidifica si informatii legate de actiuni fizice, stocandu-le in lobul temporal. Asa reusesti sa iti perfectionezi lovitura la tenis sau sa pricepi o manevra complicata de sofat. Odata ce informatia ajunge in lobul temporal nu mai trebuie sa faci aceasta actiune in mod constient, va deveni automata.