Ce este indicat sa nu mai faci daca vrei sa devii mai bogata

Fiecare isi gaseste propria metoda de a se imbogati. Unii oameni au fost inspirati sa cumpere Bitcoin cand costa un dolar, altii muncesc de dimineata pana seara. Persoanele care sunt mereu bogate au ceva in comun.

Totusi, atat cei care s-au imbogatit prin noroc, cat si cei care muncesc fac greseli si nu pot economisi bani.

Cercetatorul Tom Corley este interesat de diferentele dintre obiceiurile persoanelor bogate si a celor care nu au prea multi bani. A studiat ambele grupuri timp de 5 ani si a ajuns la concluzii interesante.

1. Refuzi sa intalnesti persoane noi

Persoanele bogate iubesc sa intalneasca persoane noi. 68% din persoanele bogate spun ca le face placere sa intalneasca oameni noi. Doar 11% din saraci au spus acelasi lucru. Majoritatea oamenilor stabili financiar depun cat mai mult efort posibil pentru a face o impresie buna. Nu uita sa isi felicite cunostintele de ziua lor sau de sarbatori.

2. Crezi in destin

Te poti baza pe noroc si destin in foarte putine cazuri, de exemplu cand alegi intre un tricou rosu si o fusta albastra. Cand vine, insa, vorba de treburi importante, persoanele bogate cred ca ei singuri isi determina calea si destinul. 90% din persoanele sarace dau vina pe destin pentru nereusitele lor. De asemenea, investesc bani in bilete la loterie si vrajitoare in loc de educatie.

3. Iti urasti jobul

“Iubesc ceea ce fac!” Asta este ceea ce spun 85% din persoanele de succes. Persoanele sarace vad mai multe dezavantaje decat avantaje la jobul lor. Cu o asemenea atitudine este dificil sa iti cresti venitul. Daca nu iti place jobul actual, schimba-l, nu te plange.

4. Nu ai grija de sanatatea ta

Oamenii sanatosi acorda mult timp sanatatii. Asta include vizitele la doctor, un stil de viata sanatos, sport, o dieta echilobrata si absenta viciilor. Printe cei care au un castig scazut, doar 13% vad o conexiune intre sanatate si succes.