Cat noroc ai in viata in functie de luna in care ai fost conceput

In numerologie si astrologie, se pune foarte mare accent pe aceste detalii, zi, luna, an.

Cu o foarte mare influenta, aceste detalii ne guverneaza viata si ne arata cat de norocosi sau mai putin norocosi suntem, iar in acest caz in functie de luna in care ne-am nascut.

Specialistii in domeniu, astrologii si numerologii, ne pot oferi detalii despre viata noastra doar prin prisma zilei in care ne-am nascut, al lunii sau al anului, sau ne pot caracteriza in functie de zodie.

Luna ianuarie este guvernata de Jupiter, iar persoanele nascute in aceasta luna dau dovada de o foarte mare pozitivitate, bunatate, imaginatie si seriozitate. Tocmai din prisma acestor calitati norocul pare a fi mereu de partea lor.

Luna februarie este guvernata de Marte. Persoanele nascute in acesta luna dau dovada de foarte multa incredere in sine, stabilitate, loialitate, curaj. Norocul insa, nu pare a fi de partea lor.

Martie este luna renasterii, a prospetimii, a frumusetii. Ea este guvernata de catre Venus. Persoanele nascute in aceasta luna simt ca dupa fiecare esec renasc din propria cenusa precum pasarea Phoenix. Norocul este mereu de partea celor nascuti in aceasta luna

Aprilie este guvernata de planeta Mercur. Cei care s-au nascut in aceasta luna simt ca toate portile norocului se deschid in fata lor. Influenta cea mai mare se poate resimtii pe partea intelectuala si financiara.

Luna Mai este guvernata de Luna. Persoane mai putin norocoase insa au calitati care uneori pot umple acest gol. Se spune ca norocul ti-l faci tu, dupa aceasta expresie se iau si cei nascuti din aceasta luna. Nu accepta nimic de-a gata, tocmai de aceea, ambitiosi din fire, incearca sa obtina tot ce isi doresc cu orice pret.

Luna Iunie ar putea fi deschizatorul de drumuri pentru noroc. Este o luna guvernata de Soare, tocmai de aceea persoanele care s-au nascut in aceasta perioada parca infloresc in fiecare moment.

Iulie este luna esecului profesional dar al castigului pe plan sentimental. Guvernata de Mercur, aceasta luna le aduce persoanelor nascute in aceasta perioada noroc pe plan personal insa ghinion pe plan profesional.

August este guvernata de planeta Venus. Persoanele nascute in aceasta luna sunt firi pasnice, armonioase, pozitive. Norocul pare ca le surade de fiecare data cand au nevoie ca acesta sa apara in viata lor.

Septembrie este guvernata de planeta Pluto. Sexualitatea, regenerarea si puterea sunt cele mai mari calitati ale celor nascuti in aceasta luna. Nu sunt foarte norocosi, dar acest lucru nu le-au taiat niciodata din elan pe nici un plan, fie profesional, financiar sau personal.

Octombrie este guvernata de planeta Jupiter. Persoanele nascute in aceasta luna dau dovada de prea multa incredere in sine lucru ce de foarte multe ori nu le aduce nimic bun. Norocul insa pare a fi de partea lor de cele mai multe ori.

Noiembrie este guvernat de planeta Saturn. Desi norocul nu pare a fi de partea lor in multe momente in care au foarte mare nevoie de el, persoanele nascute in aceasta luna dau dovada de foarte multa diplomatie, ombitie, prudent si curaj.

Decembrie este de asemenea guvernata de Saturn insa si de Uranus. La fel ca si persoanele nascute in luna Noiembrie, nici cei din luna Decembrie nu au parte de prea mult noroc. Diferenta dintre aceste luni este ca, atunci cand au cea mai mare nevoie de el, norocul nu intarzie sa apara in cea de a doua luna, respectiv Decembrie datorita influentei planetei Uranus, lucru ce nu se intampla in luna Noiembrie. Persoanele nascute in aceasta luna sunt originale, rafinate, curajoase, iubitoare de nou.