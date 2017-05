Bona filipineza, dezvaluiri uluitoare despre comportamentul lui Adrian Mutu: ”A venit BEAT și s-a luat de mine. Mi-a spus…”

Bona filipineza care a lucrat pentru Adrian Mutu face dezvaluiri socante. Femeia sustine ca fostul fotbalist consuma alcool destul de des si are un comportament inadecvat. Ba mai mult, Chitz spune ca nu a fost data afara, ci ea a ales sa-si dea demisia de frica lui Mutu.

“El nu m-a dat afara. Am plecat din cauza ca imi era prea frica de el. Am lucrat 6 saptamani la Adrian Mutu. Cu trei zile inainte de ziua lui de nastere am inceput relatia cu Tiberiu. M-au angajat ca bona, le-am spus ca pot gati si pot face alte lucruri in casa pana se naste copilul. Gateam si faceam curatenie in casa. Credeam ca dupa ce va naste ma voi ocupa doar de copil, dar nu s-a intamplat asa. I-am spus Sandrei ca nu sunt sclava aici. Nu am absolvit colegiul ca sa fiu menajera. Am o diploma de licenta ca moasa. Acesta este jobul meu. Mi-a spus ca trebuie sa am grija de copil noaptea si in timpul zilei sa fac curatenie si sa gatesc. Faceam si masaj. Cand m-au angajat prima oara nu a fost niciun contract.

M-au platit in mana dupa prima luna. I-am spus Sandrei ca ar trebui sa semnez ceva ca am primit banii si mi-a dat un registru. Erau atat de buni cu mine, mai ales Sandra. Mi-au permis sa gatesc pentru mine si pentru ei. Mi-au spus ca pot sa iau mancare. Problema a fost cand le-am zis ca nu pot sa ma ocup noaptea. Mi-era teama. Luni Mutu era atat de beat incat s-a luat de mine si m-a intrebat daca am un prieten roman. Eu i-am zis ca da. Mi-a aratat toate mesajele de pe telefonul meu. Toate erau pe telefonul lui. Am avut un soc. Nu am tinut niciodata secrete fata de Sandra. Ma suna, chiar daca eram in oras, si ma intreba daca totul e in regula. Nu m-am uitat ca sunt faimosi. I-am spus ca nu e treaba lui daca am un iubit roman. Mi-a spus ca baietii romani nu sunt seriosi si ca vor profita de mine si me vor invata sa fur. I-am spus ca de 2 saptamani nu mai vorbeam cu Tiberiu.

S-a luat de mine si inca bea bere. Nu am furat niciodata nimic. Stiau despre asta. Sambata seara gateam si le-am spus: “Pot sa iau asta si asta?”.

Mi-au zis ca da, era permis sa iau mancare si bauturi. A doua zi, taxiul venise, a trebuit sa inchid poarta si ea m-a vazut. El nu era acasa. Da, imi permiteau sa iau mancare dintr-o casa. Eram increzatoare. Eu ii consideram pe ei ca si familia mea. In fiecare colt erau camere de luat vederi, pana si la baie si in camera mea.

Poate credeau ca imi fur propriile lucrurile. Nu m-am gandit ca e furt. Eu le-am cerut scuze. Nu a fost hartuire sexuala sau ceva de genul asta”, a declarat Chitz intr-o emisiune TV.