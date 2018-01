Beneficii pentru sanatate ale inotului

Inotul este unul dintre cele mai cunoscute sporturi de astazi. Este practicat de multe nationalitati la Jocurile Olimpice. Desi implica o activitate placuta, contribuie si la sanatate.

Urmatoarele sunt beneficiile pentru sanatate ale inotului:

Relaxare

Un beneficiu pentru sanatate al inotului este relaxarea si atenuarea stresului. Potrivit Better Health, inotul este un exercitiu de relaxare. La inot, o persoana invata sa-si controleze respiratia si miscarea in apa, permitandu-i sa-si relaxeze muschii corpului. In plus, respiratia controlata ajuta si la reglarea oxigenarii in creier, favorizand relaxarea. In acest fel, persoana devine, de asemenea, relaxata in ansamblu.

Rezistenta

Un alt beneficiu pentru sanatate al inotului este cresterea rezistentei. Potrivit revistei Fitness Magazine, respiratia si folosirea oxigenului in timp ce inoti creste capacitatea de rezistenta a unei persoane, care este, de asemenea, asociata cu capacitatea de a rezista kilometri intregi fara a obosi.

Creste forta

De asemenea, inotul contribuie la intarirea muschilor unei persoane. Potrivit Tesco Living, rezistenta din apa poate fi de 44 de ori mai mare decat rezistenta din aer, ceea ce inseamna ca trebuie sa muncesti mai greu sa treci prin ea. In conformitate cu publicatia, este comparabila cu lucrul cu greutati sau masini, fara a fi necesar sa se utilizeze echipamente costisitoare. De obicei, oamenii care inoata au, de asemenea, umeri bine dezvoltati, trunchi si picioare.

Pierdere in greutate

Unii oameni inoata deoarece cred ca inotul ii va ajuta sa piarda in greutate, ceea ce reprezinta un alt beneficiu al sportului. Inotul ajuta la arderea caloriilor. Potrivit publicatiei, poate arde mai mult de 200 de calorii in doar 30 de minute, ceea ce este mai mult decat dublul mersului pe jos. Acest lucru inseamna ca inotul arde un baton de ciocolata mai repede decat mersul pe jos sau cu bicicleta.