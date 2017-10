Baba Vanga: cadourile pe care să NU le primesti niciodata. Aduc numai necazuri

Cadourile sunt intotdeauna un motiv de bucurie, insa nu toate darurile pe care le primim sunt de bun augur. Renumita prezicatoare Baba Vanga a dezvaluit o serie de motive pentru care nu ar trebui sa primim anumite cadouri. Unele ne pot face mai mult rau decat bine, ba chiar pot duce la adevarate nenorociri.

Oglinda

Stim cu totii ca oglinda este un obiect misterios si ca poate aduce ghinion atunci cand se sparge. Pe langa aceasta se spune ca atunci cand este primita cadou, oglinda iti poate lua frumusetea, tineretea si vitalitatea. De aceea este bine sa eviti sa primesti aceste cadouri , mai ales oglinzile vechi.

Ceasul

Ceasul este cel care masoara timpul. Oricat am incerca, la un moment dat, cesul se va opri. Fie ca nu mai are baterie, fie ca se strica….cert este ca se va opri. Pentru ca viata ta sa nu se opreasca in loc, cel mai bine ar fi sa-i dai celui care ti-a facut cadou un ceas, cateva monenede si astfel ghinionul se va risipi.

Manusile

De foarte multe ori manusile sunt implicate in foarte multe ritualuri magice, care vizeaza schimbarea personalitatii. In cazul in care primesti cadou manusi, cel mai bine ar fi sa faci schimb cu alta persoana, astfel ghinionul te va ocoli.

Portofel

Daca primesti cadou un portofel gol, cu siguranta vei pierde si norocul la bani. Pe viitor, cel mai bine ar fi, daca vei face si tu cadou un portofel, sa pui in el un banut.

Batista

In Rusia dar si la noi in tara exista obiceiul de a da batiste la inmormantari. Acest accesoriu este strans legat de lacrimi si durere si de aceea este de evitat sa primesti un asemenea cadou, intrucat iti poate aduce si tie lacrimi si durere.(cu exceptia inmormantarilor bineinteles)

Perlele

Intotdeauna perlele au fost si vor fi un cadou care poate aduce necazuri, pierderi si boli, intrucat perlele simbolizeaza lacrimile vaduvelor si ale orfanilor.