Andreea Marin, despre problemele care i-au dat batai de cap: ”Nu am recunoscut ca am asta!”

Andreea Marin a fost protagonista unui moment incredibil de emotionant, asa cum n-a trait in 25 de ani de televiziune, iar la cateva ore ea a vorbit despre problemele de sanatate pe care le-a avut.

In direct, in cadrul unei emisiuni TV, Andreea Marin a recunoscut ca s-a confruntat cu depresia si a tras un semnal de alarma, ea recomandand ca e important sa mergi la medic.

“Depresia nu trece de la sine, se adanceste. In cazul meu a fost cazul de o depresie post-natala, dar nu am recunoscut ca am asta, dar am inceput sa ma gandesc la asta atunci cand Madalina Manole si-a vazut sfarsitul. Am vrut sa-mi vad fiica mireasa. Eu nu m-am recunoscut in povestea asta, a fost nevoie de intamplarea altcuiva. De aceea e foarte important semnalul de alarma tras de mine cu povestea ei.

Nu trebuie sa mergi la medic atunci cand te doare ceva. E important sa iti verifici starea de sanatate mereu, ce exemplu le dam copiilor nostri? Am avut parte de oameni buni in jurul meu. Uneori e mai greu sa discuti cu cineva din familie si atunci un terapeut te asculta cu deschidere.“, a mai spus Andreea Marin, la “Rai Da’ Buni”.

Ba mai mult, ea a oferit si despre ceea ce a trait joi dupa amiaza, in timp de prezenta un eveniment: “A fost profund, uman ceea ce s-a intamplat. Mi-am propus sa trag un semnal de alarma pentru ca uneori e bine sa faci lucrurile taind in carne vie. I-am spus ca pe o tava exista obiecte de uz feminin, perle, ruj, oglinda si a ales servetelele demanchiante si a inceput in fata tuturor sa isi dea machiajul jos si am facut acelasi lucru, desi nu faceam asta in fata camerelor. Am intrebat-o de ce a facut alegerea asta si mi-a spus ca e timpul sa dam masca jos.

Era o tensiune si o emotie, dar traita cu generozitate, iar mesajul ei a fost cu demnitate, ca trebuie sa mergem inainte.”, a mai spus ea.