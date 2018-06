Andreea Balan, mesaj sfasietor facut public in urma cu putin timp: ”Este crunt sa traiesti fara oamenii care ti-au dat viata!”

Andreea Balan a avut o relatie dificila cu tatal ei si a trecut prin momente dificile, pe care a reusit sa le depaseasca cu ajutorul unui psiholog, iar acum ea a facut public un mesaj sfasietor.

Numita ambasador al Satelor SOS, Andreea Balan este incantata ca poate ajuta copiii care au crescut fara parinti, dupa cum a marturisit chiar ea in cadrul unui mesaj inedit.

“Este crunt sa traiesti fara oamenii care ti-au dat viata! Toti avem nevoie de o familie, de iubire si de protectie. In vlogul de azi vedeti ce surpriza frumoasa mi-au facut copiii din Satele SOS de ziua mea – cum am fost numita Ambasador al Satelor SOS. Pe cat posibil, incerc sa fiu alaturi de ei si mi-as dori sa ii ajutam atat cat putem”, a scris Andreea Balan pe contul de socializare.

Andreea Balan a vorbit despre relatia cu tatal ei in cadrul unui interviu, in urma cu mai bine de un an de zile si a oferit detalii sfasietoare: ”Orice ii spui copilului tau ramane in subconstientul lui pentru ca asta e o rana. In concerte mergeam doar cu tatal meu, mama lucra. Am avut o copilarie draguta pana la 10 ani, dar s-a terminat totul cand am inceput sa cant! Apoi eram un robotel, care era pus sa execute sa danseze asa cum i se spune. Foarte multe lucruri au existat in spate, certuri si discutii. A trebuit sa fac ani de terapie pentru ca ramasesem blocata emotional in trecut.

Erau doua personalitati, copilul din mine si adultul, adica artista Andreea Balan, care crescuse peste noapte. Intram in contradictie. Eu am bani sa-mi cumpar papusi acum, dar e tarziu. Nu am avut papusi! El a fost tata pana la 10 ani, dupa aceea s-a transformat intr-un manager, relatia era impresar-artist”, a marturisit ea.