Alexandru Arsinel, plange si e distrus de moartea Stelei Popescu! Primele declaratii ale actorului

Alexandru Arsinel este distrus de moartea colegei si prietenei sale de o viata, marea Stela Popescu. Actorul nu a crezut in momentul in care a aflat de moartea Stelei si a mers personal la ea acasa sperand ca totul este doar un zvon.

Devastat de durere, ajuns la ea acasa, abia a reusit sa scoata cateva cuvinte.

“Nimanui nu-i vine sa creada cand se intampla asa ceva, cand moare cineva. E o mare drama pentru toti cei care au iubit-o! Iar pentru mine in mod special, va dati seama!”, a declarat Alexandru Arsinel, cu ochii in lacrimi, in momentul in care a iesit din casa Stelei Popescu.

Stela Popescu a fost gasita fara suflare, azi, chiar in curtea locuintei sale.

Pe Stela Popescu si Alexandru Arsinel ii leaga o prietenie de zeci de ani. Cei doi lucreaza impreuna de o viata si ultima oara au urcat pe scena a fost in urma cu doar cateva zile.