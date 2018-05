Adevarul despre plecarea Irinei Columbeanu in Statele Unite ale Americii! De ce este de acord Irinel sa-si lase fiica sa plece la Monica Gabor

Dupa ce in presa au aparut informatii potrivit carora Irina Columbeanu ar urma sa plece in Statele Unite ale Americii, iar tatal ei a marturisit ca nu este strain de aceasta dorinta, s-a aflat si motivul pentru care el vrea sa ii indeplineasca aceasta dorinta.

Dupa ce Monica Gabor a marturisit, in cadrul unui interviu, ca Irina isi doreste sa locuiasca alaturi de ea si de partenerul ei, Mr. Pink, in America, Irinel Columbeanu a dezvaluit ca e hotarat sa o lase pe fiica lui sa plece in SUA, ca sa aiba un viitor promitator. Acest lucru se va intampla, insa, dupa ce Irina isi va exprima clar aceasta dorinta.

„In legatura cu dorinta mamei Irinei, ca fiica noastra sa se mute cu ea in Statele Unite, pot spune ca aceasta nu este o noutate pentru mine si ca amandoi parintii suntem in egala masura preocupati sa-i asiguram fiicei noastre un viitor cat mai promitator. In plus, eu insumi sunt pregatit, atunci cand Irina isi va manifesta aceasta optiune, ca nu numai sa imi dau acordul in acest sens, ci sa incerc chiar sa facilitez luarea la timp util a acestei decizii majore pentru cursul vietii ei, ramanand in continuare solidar, in exclusivitate, cu doar ceea ce va fi mai bine pentru viitorul Irinei per ansamblu si abtinandu-ma sa pun in ecuatie si sa ma gandesc si la al meu”, a spus Irinel Columbeanu conform a1.ro.

Chiar Monica Gabor a marturisit intr-un interviu faptul ca fiica sa isi doreste sa plece din Romania.

„Aici se simte acasa si simte ca are o familie. Irina il numeste pe Pink „daddy”, desi eu niciodata nu i-am spus sa ii spuna asa, nu mi-as permite, pentru ca il respect pe tatal Irinei. Totusi, la ea a venit in mod natural si e foarte atasata de Pink si vrea sa se mute aici, pentru ca vrea o mama, un tata, un frate… Deocamdata, ne vom revedea in vacanta, in iulie.”, marturisea Monica Gabor.