7 lucruri simple pe care le facem gresit! Cum sa-ti simplifici viata

Exista nenumarate moduri in care ne putem face viata de zi cu zi mai usoara. Punem pariu ca n-ai auzit de jumatate dintre ele.

Astazi iti oferim o selectie de sfaturi care te vor scapa de treburile casnice dificile.

1. Incalzeste-ti bezelele cu ciocolata

Asta este o noutate si pentru mine. Daca incalzesti bezeaua invelita in ciocolata in cuptorul cu microunde va creste si va fi de 3 ori mai delicioasa

2. Foloseste mixerul ca un profesionist

Pune o farfurie de carton pe paletele mixerului. Va actiona ca un capac care va preveni mizeria pe care o fac stropii de amestec.



3. Cum sa faci fulgi de ciocolata

Cea mai usoara cale de a obtine fulgi de ciocolata este sa folosesti un curatator de cartofi. O solutie simpla, dar eficienta!



4. Cum sa pastrezi legumele

Spala frunzele de salata si pastreaza-le infasurate in prosoape de bucatarie.



5. Cum sa deschizi o nuca de cocos

Preincalzeste cuptorul la 200 de grade. Fa o gaura in coaja nucii de cocos si toarna lichidul intr-un pahar. Pune nuca de cocos in cuptor timp de 15 minute. Multumita acestor pasi simplu, nuca se va crapa de una singura. Tot ce trebuie sa faci este sa o deschizi.



6. Curatarea ciupercilor

Expertii te sfatuiesc sa nu speli ciupercile sub jetul de apa. Este indicat sa le cureti folosind un prosop umed si o perie deoarece in acest fel isi vor pastra aroma.



7. Depozitarea bananelor

Nu depozita bananele in “buchet”. Ce trebuie sa faci este sa le separi si sa le infasori cozile in ambalaj de plastic. Tine-le in frigider pentru o perioada mai lunga de pastrare.