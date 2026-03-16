La ediția din 2026 a Premiilor Oscar, moda nu a fost doar o declarație individuală, ci o adevărată conversație între parteneri. Pe covorul roșu din Los Angeles, unele dintre cele mai cunoscute cupluri de la Hollywood au mizat pe coordonare, în timp ce altele au ales deliberat contrastul. Hai să vedem ce au purtat cele mai vizibile perechi ale serii.

Contrastul perfect: Chalamet și Jenner

Timothée Chalamet, starul din „Marty Supreme” și nominalizat la categoria Cel Mai Bun Actor în Rol Principal, a purtat un costum complet alb, cu sacou la două rânduri de nasturi, semnat Givenchy by Sarah Burton. Iar partenera sa, Kylie Jenner, a demonstrat cum albul complimentează o varietate de culori, apărând într-o rochie roșie strălucitoare, acoperită cu paiete, de la Schiaparelli. V-ați fi gândit vreodată că albul imaculat și roșul aprins pot arăta atât de bine împreună? Rochia a avut un decolteu adânc și un decupaj sub bust, cu o croială de tip bodycon.

Eleganță în negru: Paul Mescal și Gracie Abrams

Paul Mescal, nominalizat la aceeași categorie (Cel Mai Bun Actor în Rol Principal) pentru rolul din „Hamnet”, a pozat alături de partenera sa, Gracie Abrams, ambii optând pentru ținute negre. Mescal a ales un costum Celine cu un sacou fără guler și nasturi mici, o posibilă aluzie la filmul său inspirat de Shakespeare. În schimb, Abrams a reprezentat casa Chanel cu o ținută din două piese cu paiete, compusă dintr-o fustă lungă, un top mulat și o eșarfă lungă transparentă.

Clasicul alb-negru: Soții Jonas

Priyanka Chopra Jonas și Nick Jonas au fost un alt cuplu care a mizat pe o schemă cromatică coordonată, mergând pe clasicul alb și negru. E drept că nu poți da greș cu asta. Priyanka a optat pentru o rochie albă fără bretele, cu fronseuri în talie și un tiv din pene decorat cu puncte negre. Fusta fluidă, cu o crăpătură înaltă, a lăsat la vedere pantofii negri clasici. Partenerul său, Nick Jonas, a ales un smoching negru la două rânduri de nasturi și mocasini din catifea neagră.

Coordonare cu stil

Kirsten Dunst l-a însoțit pe soțul ei, Jesse Plemons, care joacă în filmul „Bugonia”, nominalizat la Cel Mai Bun Film. Dunst a purtat o rochie neagră fără bretele de la Celine, cu un aer ușor avangardist obținut prin suprapunerea de materiale. Completându-și soția, Plemons a ales un costum din catifea neagră cu o cămașă bleu. Si Stellan Skarsgård, nominalizat pentru Cel Mai Bun Actor în Rol Secundar pentru „Sentimental Value”, a avut un moment pe covorul roșu alături de soția sa, Megan Everett-Skarsgård. Cei doi au ales tot ținute negre, ea purtând o rochie simplă cu mâneci transparente, iar el un smoching clasic cu reverele sacoului din satin și un ceas Omega. Până la urmă, și Usher și soția sa, Jennifer Goicoechea, au transformat seara Oscarurilor într-o întâlnire romantică. Goicoechea a purtat o rochie neagră spectaculoasă, cu decolteu adânc în V și o fustă tip sirenă, în timp ce Usher a etalat un sacou de costum alb, la două rânduri de nasturi, cu pantaloni negri.

Gala Premiilor Academiei din 2026 onorează cele mai bune filme din 2025, de la „One Battle After Another” la „Hamnet”. Evenimentul, care are loc la Dolby Theatre din Los Angeles, este prezentat pentru al doilea an consecutiv de Conan O’Brien. Filmul „Sinners” conduce detașat în topul nominalizărilor, cu un număr record de 16 nominalizări, inclusiv pentru Cel Mai Bun Film.