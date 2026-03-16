Brandul de skincare Timebeam, lansat în mai 2025, se extinde în segmentul de protecție solară cu un sistem inovator în doi pași. Fondatoarea, Dr. Lamees Hamdan, propune o abordare care combină o cremă minerală cu SPF 50 și jeleuri comestibile pentru a oferi o apărare completă împotriva razelor UV, atât din exterior, cât și din interior.

O nouă filozofie a protecției solare

Timebeam se adresează în special generației Z, care este mai interesată de sănătatea celulară preventivă decât de soluțiile tradiționale anti-îmbătrânire. Filozofia brandului se bazează pe reducerea stresului oxidativ și susținerea reparației celulare, combinând produse topice cu suplimente. Iar acum, această viziune se aplică celui mai important pilon al longevității pielii: protecția solară.

„Sunt atât de entuziasmată că Timebeam intră în spațiul de îngrijire solară,” declară Dr. Hamdan, medic specializat în medicină integrativă și expert în longevitate. „A părut pasul firesc pentru brand, având în vedere abordarea noastră interior-exterior asupra longevității pielii.”

Ce este un „obicei de protecție solară”?

Dr. Hamdan susține că adevărata protecție solară necesită o abordare stratificată, mergând dincolo de simpla aplicare a unei creme. „Protecția solară este unul dintre cele mai importante ritualuri zilnice pentru longevitatea pielii, iar adevăratele obiceiuri de protecție solară merg dincolo de aplicarea topică a SPF-ului,” explică ea.

Conceptul e simplu.

Ea a creat un sistem pe care îl numește „obicei de protecție solară” (SPH), gândit ca un strat dublu și mai eficient de apărare. „Expunerea la UV nu înseamnă doar riduri; este vorba și despre daunele pe care le provoacă ADN-ului celulelor tale. Așa că am creat un strat dublu, mai eficient, de protecție solară, pe care îl numesc un obicei de protecție solară (SPH).”

Cum funcționează sistemul în 2 pași

Primul pas este Sunbeam SPF 50, o cremă solară minerală cu textură lejeră, care costă 38 de dolari. Aceasta oferă protecție cu spectru larg împotriva razelor UVA și UVB. Formula sa conține un amestec de extract de ceai verde și astaxantină (un antioxidant puternic) pentru a lupta împotriva factorilor de stres din mediu, în timp ce niacinamida și vitamina C contribuie la iluminarea tenului.

Dar cum vine asta, jeleuri care te protejează de soare? Al doilea pas este reprezentat de Sol Mate Sun Gummies, la prețul de 30 de dolari. Gândite ca un plan de rezervă comestibil, aceste jeleuri sunt formulate pentru a completa protecția topică. Ingredientul lor principal este Polypodium leucotomos (PLE), un extract dintr-o ferigă tropicală cunoscut în cercurile dermatologice pentru capacitatea sa de a întări apărarea pielii împotriva radicalilor liberi. Formula mai include vitaminele C și E pentru a hrăni și a consolida bariera cutanată.

Și, pe bune, chiar e nevoie de ambele? Dr. Hamdan explică de ce. „SPF-ul este grozav, dar nu este perfect. Majoritatea dintre noi nu aplicăm suficient și nu reaplicăm, așa că razele UV ajung la pielea noastră. Sol Mate Sun Gummies sunt un scut protector UV natural care acționează asupra pielii din interior spre exterior, pentru a ajuta la neutralizarea daunelor cauzate de razele UV.”

Produsele Sunbeam SPF 50 și Sol Mate Sun Gummies sunt disponibile acum pe ulta.com și timebeam.com. Deocamdată, cumpărătorii britanici vor trebui să mai aștepte, deoarece Timebeam nu s-a lansat încă în Marea Britanie.