Ultimele articole

 

AcasăARTICOLETiffany & Co. deschide un flagship la Beijing cu o expoziție până...

Autor - Bianca Gheorghe
45
2 min.

Celebrul brand american de bijuterii Tiffany & Co. a inaugurat sâmbătă noul său magazin emblematic din Taikoo Li Sanlitun, Beijing. Evenimentul a fost marcat de o ceremonie specială de tăiere a panglicii, la care au participat nume importante din conducerea companiei și o pleiadă de vedete locale.

Deschidere cu fast la Beijing

La eveniment au fost prezenți Lan Luan, președintele Tiffany & Co. China, și Han Zhi, director de retail la Swire Properties. Alături de ei s-au aflat ambasadorul global al casei, Zhang Ziyi, ambasadorii pentru China, Tiffany Tang și Zhang Ruoyun, dar și ambasadorii de brand Elaine Zhong, Song Yuqi, Li Yunrui și Wang Xingyue. O adevărată desfășurare de forțe, nu-i așa?

Expoziția „Birds in Bloom”

Iar pentru a marca momentul într-un mod memorabil, bijutierul american a adus la Beijing expoziția „Birds in Bloom”. Aceasta prezintă lucrări de arhivă semnate de celebrul designer Jean Schlumberger. Deschisă publicului în perioada 1 aprilie – 27 mai, expoziția pune în lumină viziunea fantastică a lui Schlumberger, inspirată din natură, imaginația sa unică și expresia sa poetică. Hai să vedem despre ce e vorba.

Pe lângă aceasta, o selecție mai largă de capodopere din Arhivele Tiffany va fi expusă și în magazinele Beijing SKP și Shanghai IFC până pe 27 mai, celebrând astfel aproape două secole de moștenire creativă a casei.

De ce Taikoo Li Sanlitun?

Alegerea locației nu este deloc întâmplătoare. Taikoo Li Sanlitun a fost un pionier în introducerea conceptului de „neighborhood shopping” (cumpărături de cartier) în China, încă de la deschiderea sa din 2008. Până la urmă, vorbim de o zonă care a trecut recent printr-o transformare de lux majoră.

Acum, găzduiește o serie de magazine emblematice ale unor branduri de top, precum Dior, Louis Vuitton, Hermès, Loro Piana, Saint Laurent, Alaïa și Sacai.

O adevărată demonstrație de forță.

Pariul LVMH pe China

Această mișcare confirmă pariul major pe care Tiffany & Co. și compania-mamă, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, îl fac pe piața din China. Lucrurile stau destul de clar din acest punct de vedere. Dar strategia nu se oprește aici. Brandul a anunțat deja că va inaugura în 2025 un nou flagship în Taikoo Li din Chengdu, acesta fiind primul magazin triplex (desfășurat pe trei niveluri) al mărcii din țară.

Articolul precedent
Articolul următor
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

Citește și:

