Miercuri seară, o serie de celebrități, printre care Gabrielle Union, Jordan Chiles și Tia Mowry, s-au reunit la Gala Sănătății Materne 2026, eveniment găzduit de Jhpiego, o organizație non-profit globală afiliată Universității Johns Hopkins. Actrița Tia Mowry a pășit pe covorul roșu într-o ținută spectaculoasă Simkhai, completată de o pereche de pantofi negri din piele întoarsă.

Pantofii din piele întoarsă, un clasic atemporal

Și, pe bune, alegerea Tiei Mowry a fost una rafinată. Pantofii săi, subtili și eleganți, aveau o baretă subțire peste picior, reușind să îmbine perfect funcționalitatea cu stilul. Vârful ascuțit a definitivat silueta, în timp ce tocul înalt i-a oferit exact înălțimea necesară pentru un eveniment de gală.

Să fim serioși, pantofii din piele întoarsă sunt o piesă atemporală, fiind o opțiune sigură pentru orice ocazie specială. Iar opțiuni există din plin pe piață, căci branduri precum Loeffler Randall, Badgley Mischka și The Row continuă să promoveze acest stil. Chiar și faimoșii pantofi Erozee de la Christian Louboutin oferă un aspect similar, e drept că într-un finisaj din piele lăcuită.

Recomandari Dua Lipa poartă o rochie de 7.900 de dolari la evenimentul Nespresso din New York

Rochia Simkhai de 845 de dolari

Dar piesa de rezistență a fost rochia. Mowry a asortat pantofii cu o creație voluminoasă de la Simkhai, mai exact modelul Kenlie, al cărei preț este de 845 de dolari. Rochia este compusă dintr-un top cu mâneci lungi din tricot reiat și o fustă amplă din tafta, cu pliuri delicate și un tiv de tip balon (cunoscut și ca *bubble hem*).

Accesorii aurii și un look complet

Cum a completat vedeta din „Sister, Sister” această ținută all-black? A ales bijuterii strălucitoare din aur, printre care cercei rotunzi supradimensionați, un colier delicat cu pandantiv și două brățări late. Părul a fost strâns într-o coadă de cal înaltă, foarte bine finisată, permițând astfel ținutei să fie în centrul atenției.

Un eveniment cu o cauză nobilă

Evenimentul a avut loc la The Beverly Hills Hotel.

Recomandari Gala Art Production Fund a strâns peste 1 milion de dolari într-un decor après-ski

Acolo, pe covorul roșu, Mowry a pozat alături de noua ambasadoare globală a Jhpiego, Gabrielle Union, care a purtat o rochie lungă, gri, cu franjuri, din colecția de toamnă 2026 a casei Altuzarra. Alături de ele s-au aflat și Robin Thede și Michelle Buteau.

Gabrielle Union a subliniat importanța cauzei într-o declarație oficială. „Sănătatea maternă este o chestiune de demnitate și echitate,” a spus actrița. „Fiecare mamă și fiecare copil merită acces la îngrijire sigură și oportunitatea de a prospera. Sunt onorată să lucrez alături de Jhpiego pentru a ajuta la amplificarea acestei misiuni și pentru a sprijini comunitățile din întreaga lume.”