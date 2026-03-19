Nicole Scherzinger a readus la viață The Pussycat Dolls alături de Kimberly Wyatt și Ashley Roberts. Cele trei artiste au apărut miercuri la New York în ținute coordonate și pantofi albi asortați, marcând oficial reunirea trupei și anunțând planuri mari pentru fani.

Ținute coordonate, dar individuale

Arta de a îmbrăca un grup de fete poate fi complicată. Trebuie să îmbini coordonarea cu individualitatea fiecărei membre, iar trio-ul a reușit asta perfect pentru apariția la emisiunea radio „Way Up with Angela Yee”. Au ales piese vestimentare diferite în nuanțe de bej și alb, pe care le-au completat cu pantofi albi cu toc.

Nicole Scherzinger a purtat o ținută Off White din colecția de primăvară 2025, formată dintr-o fustă albă și o jachetă de trening asortată, cu accente roșii. În picioare a avut o pereche de botine albe, cu vârful ascuțit și un toc subțire de aproximativ 5 centimetri. Designul scurt, până la gleznă, era decorat în spate cu un detaliu asemănător unui corset, cu șireturi.

Recomandari Ștefan Hrușcă revine cu turneul Un copac cu flori” în 8 orașe. Programul complet

Kimberly Wyatt a optat pentru pantaloni largi bej, un top stil corset fără bretele de culoare crem și o jachetă supradimensionată, scurtă, tot bej. Ashley Roberts, în schimb, a ales o pereche de pantaloni capri de culoare kaki, cu șnururi în talie și la manșete, pe care i-a asortat cu un top crem fluid, cu mâneci lungi, exagerate.

Pantofii au spus totul

Și, hai să fim serioși, pantofii au fost vedetele. Deși toate au purtat alb, fiecare model a fost diferit. Kimberly Wyatt a ales o pereche de sandale cu pene de la Alessandra Milano. Modelul Gin Tonic, care costă 480 de dolari, este realizat din piele albă moale, are un toc de 95 mm și o talpă cu spumă cu memorie de 6 mm pentru un plus de confort.

Până la urmă, fiecare pereche a reflectat stilul personal.

Recomandari Kathryn Newton poartă pantofi de 1.095 de dolari pentru promovarea noului film

Ashley Roberts a mers pe o variantă clasică, o pereche de pantofi stiletto albi, cu vârful ascuțit, în timp ce Nicole a ales botinele cu design special. O dovadă clară că pot fi în sincron, dar își pot păstra și unicitatea.

Istoria unui fenomen pop

V-ați gândit vreodată cum a început totul? The Pussycat Dolls a fost creat inițial ca un ansamblu de dans în 1995 de către Robin Antin. Proiectul a dus la un contract de înregistrări cu Interscope Geffen A&M Records în 2003, pentru un grup format din Scherzinger, Wyatt, Roberts, Carmit Bachar, Jessica Sutta și Melody Thornton.

Albumul lor de debut multi-platină, „PCD”, a fost lansat în 2005 și a inclus hituri precum „Don’t Cha”, „Stickwitu” și „Buttons”. Grupul s-a destrămat însă în 2010.

Recomandari Dua Lipa poartă o rochie de 7.900 de dolari la evenimentul Nespresso din New York

Un nou single și un turneu mondial

O încercare de reunire a avut loc în 2019, dar planurile pentru un turneu mondial au fost anulate din cauza pandemiei de COVID-19. Dar acum, Roberts, Scherzinger și Wyatt s-au reîntors pentru fani.

Ele au anunțat un nou single, intitulat „Club Song”, dar și un turneu mondial. Turneul „The PCD Forever Tour” va începe pe 5 iunie în Palm Desert, California.