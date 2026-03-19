Progetto 11, compania-mamă a platformei de e-commerce The Level Group, a anunțat achiziționarea Tomorrow Group. Deși detaliile financiare nu au fost făcute publice, Andrea Ciccoli, co-fondatorul The Level Group, a declarat că acest acord „va asigura continuitatea operațională” a platformei internaționale de modă. Tranzacția marchează ieșirea din acționariat a fondatorului Stefano Martinetto și a fondului de investiții Three Hills Capital Partners.

Probleme financiare și branduri în aer

Achiziția vine într-un moment, să fim serioși, de-a dreptul critic pentru Tomorrow Group. Brandul Coperni, de exemplu, nu și-a mai prezentat colecția de toamnă 2026 la Săptămâna Modei de la Paris. Fondatorii Arnaud Vaillant și Sebastien Meyer au confirmat că decizia a fost luată din cauza „relației deteriorate” cu Tomorrow.

Nici la Martine Rose lucrurile nu stau mai bine. Designerul a fost nevoit să anuleze producția colecției de toamnă 2026, o decizie care pare direct legată de dificultățile financiare ale Tomorrow. Rose, care și-a fondat brandul în 2007, a vândut un pachet majoritar către Tomorrow Ltd. în 2021, iar surse din industrie speculează că acum ar încerca să-l răscumpere.

Recomandari Acțiunile Caleres explodează cu 18% după rezultate peste așteptări în T4

Viziunea The Level Group

Iar planurile noilor proprietari sunt clare. Andrea Ciccoli a subliniat potențialul pe care îl vede în ciuda dificultăților. „Tomorrow a construit de-a lungul timpului o platformă unică de distribuție globală și relații puternice în industrie. Acesta este un moment de perturbări în wholesale și provocări pe piață, iar The Level Group va ajuta la susținerea și stabilizarea platformei și va permite evoluția acesteia pentru a răspunde nevoilor brandurilor”, a explicat el.

Ciccoli a adăugat că experiența digitală a companiei sale va fi cheia. „Aducem o experiență digitală direct-to-consumer, deci aceasta este o oportunitate de a reinterpreta abordarea wholesale a Tomorrow într-o perspectivă digitală mai integrată. Cu baza noastră financiară solidă, putem ajuta la accelerarea afacerii Tomorrow și la extinderea portofoliului lor de branduri.” O veste bună este că showroom-urile din Milano, Paris și New York vor rămâne operaționale.

O industrie în plină transformare

Schimbarea era necesară.

Recomandari Ce se intampla cand bei apa minerala zilnic? Adevarul despre dinti si oase

Cristian Musardo, celălalt co-fondator al The Level Group, a completat tabloul, menționând contextul dificil al pieței. „Industria modei trece printr-o schimbare structurală, iar platformele trebuie să se adapteze. Prioritatea noastră imediată este să asigurăm continuitatea pentru brandurile, echipele și partenerii care se bazează pe această platformă, în timp ce lucrăm pentru a construi un model mai sustenabil și integrat pentru viitor.”

V-ați gândit vreodată de ce atâtea probleme în ultima vreme? Dispariția Matches și vânzarea Farfetch către Coupang au zguduit industria și au tăiat canale de vânzări profitabile pentru distribuitori. Pe bune, dacă adăugăm la asta ratele mai mari ale dobânzilor și criza costului vieții din Europa, e de înțeles de ce multe branduri și agenții sunt forțate să-și regândească modelul de afaceri.

Cine sunt jucătorii

Pentru a înțelege mai bine miza, hai să vedem cifrele. The Level Group (o companie cu sediul în Milano, fondată acum 15 ani) a generat venituri de peste 250 de milioane de euro în 2025 și gestionează operațiunile de e-commerce pentru peste 20 de branduri de top, printre care Dolce & Gabbana, Ferrari, Herno și Off-White.

Recomandari Monse și Sperry lansează 8 modele de pantofi cu prețuri de până la 395 de dolari

În schimb, Tomorrow Group, deși obișnuit cu o creștere anuală compusă de 35% și având în 2023 cel mai profitabil an din istorie, a înregistrat o scădere a vânzărilor de 9-10% în 2024. Portofoliul său include nume ca Coperni, Charles Jeffrey Loverboy și Martine Rose și a jucat un rol cheie în colaborări de succes precum Marni menswear, Diesel Red Tag sau Fear of God x Zegna. Presiunea financiară a fost însă evidentă, grupul vânzând recent două dintre brandurile din portofoliu, A-Cold-Wall și retailerul londonez Machine-A.