Teyana Taylor încheie seara Oscar 2026 într-o rochie Chanel din satin alb

Autor - Daniela Matei
Teyana Taylor a încheiat seara Oscarurilor într-un look Chanel minimalist, schimbând rochia spectaculoasă cu pene pe care a purtat-o la cea de-a 98-a ediție a Premiilor Academiei. Pentru petrecerea Vanity Fair Oscar Party 2026, organizată duminică la LACMA, artista a ales o rochie albă din satin, simplă doar la prima vedere.

Un look minimalist, dar de impact

Al doilea look Chanel al serii s-a bazat pe croială și proporții, nu pe decorațiuni extravagante. Rochia din satin alb a vedetei din „One Battle After Another” cădea într-o linie lungă și îngustă. Un decolteu rotunjit și un bust ușor drapat îi ofereau părții din față un aspect de furou, în timp ce lateralele și spatele se deschideau larg sub bretelele decorate cu lanțuri.

Nu-i chiar așa de simplu cum pare.

Detaliile care au făcut diferența

Dar cel mai distinctiv detaliu se afla la nivelul bretelelor și al spatelui. Bretelele delicate, încrustate cu bijuterii, au înlocuit clasicele bretele subțiri la nivelul umerilor, prelungindu-se apoi în multiple lanțuri drapate pe spatele complet deschis. V-ați gândit vreodată la un asemenea design?

Accente în formă de stea marcau punctele de prindere de pe umeri, împingând estetica rochiei din satin alb mai aproape de stilul slip-dress al vechiului Hollywood decât de o simplă rochie de seară.

O continuare a stilului său îndrăzneț

Această linie clară și tăioasă a fost o constantă în aparițiile lui Taylor din acest sezon. A câștigat Globul de Aur într-o rochie personalizată Schiaparelli, apoi a trecut la un look suprarealist argintiu cu alb semnat Thom Browne la Actor Awards, înainte de a purta din nou Chanel la Paris, în timpul săptămânii modei. E drept că știe cum să iasă în evidență.

Si rochia de la after-party s-a potrivit perfect acestui șir, păstrând construcția expusă și silueta puternică (elemente definitorii pentru stilul ei), dar reducându-le la esențial: satin alb și lanțuri drapate.

Petrecerea Vanity Fair, o premieră la LACMA

Petrecerea Vanity Fair Oscar Party a ajuns duminică la cea de-a 31-a ediție și, pentru prima dată, s-a mutat la LACMA. Desfășurat după gala Premiilor Academiei, evenimentul exclusivist, la care se participă doar pe bază de invitație, a rămas una dintre cele mai urmărite opriri de după ceremonie, atrăgând actori, muzicieni, nominalizați și prezentatori.

