Testul de urină poate indica riscul de demență

Un studiu recent care a inclus 130.000 de persoane arată că nivelurile ridicate de proteină din urină pot semnala riscul de demență cu mulți ani înainte de apariția simptomelor.

Un test de urină, la prima vedere banal, ar putea deveni un instrument esențial pentru depistarea timpurie a riscului de demență. Cercetătorii de la Karolinska Institutet au analizat date medicale pe o perioadă de 15 ani și au observat o legătură clară între albuminurie, adică prezența proteinelor în urină, și probabilitatea de a dezvolta probleme cognitive. Dar cum funcționează această conexiune?

Legătura dintre rinichi și creier, esențială pentru sănătate

Rinichii și creierul, deși sunt organe diferite, depind ambele de rețele de vase de sânge extrem de fine și sensibile. Rezultatele noastre arată cât de strâns sunt legate rinichii și creierul. Ambele depind de o rețea de vase de sânge extrem de fine și delicate. Când aceste vase sunt afectate de hipertensiune, diabet sau alți factori, nu doar că proteinele încep să se piardă prin urină, dar și fluxul sanguin către creier scade. explică Hong Xu, coordonatorul studiului, într-un articol publicat pe The Conversation.

În mod normal, rinichii filtrează și rețin proteinele esențiale. Atunci când filtrele renale se deteriorează, albumina ajunge în urină. În același timp, creierul devine mai vulnerabil: bariera hemato-encefalică, care ar trebui să blocheze toxinele, poate deveni mai permeabilă, permițând moleculelor inflamatorii să ajungă în țesutul cerebral. Acest proces poate declanșa modificările asociate cu demența.

Prezența proteinelor în urină indică o deteriorare a rinichilor.

Leziunile vaselor de sânge afectează atât rinichii, cât și creierul.

O barieră hemato-encefalică slăbită permite toxinelor să ajungă în creier.

Medicamentele pentru rinichi pot ajuta și creierul?

Hong Xu subliniază că anumite tratamente folosite pentru protecția rinichilor ar putea avea efecte benefice și asupra creierului. De exemplu, unele medicamente pentru diabet, precum cele din clasa GLP-1, cunoscute și sub denumirea de „injecții pentru slăbit”, reduc nivelul proteinelor din urină. Dar pot aceste tratamente să întârzie sau să prevină demența?

Nu putem încă dovedi că tratarea problemelor renale va preveni demența. Pentru asta ar fi nevoie de studii clinice controlate, desfășurate pe parcursul a zeci de ani. Însă mecanismul biologic are sens, mai ales având în vedere efectul comun al leziunilor vasculare asupra rinichilor și creierului.

Rolul vaselor de sânge în protejarea organelor

Hipertensiunea și diabetul afectează pereții vaselor de sânge, provocând scurgeri de proteine și reducând oxigenarea creierului. Acest lucru explică de ce persoanele cu boli renale cronice au un risc crescut de demență vasculară.

Schimbări simple pentru sănătatea rinichilor și a creierului

Până când cercetările pe termen lung vor confirma legătura dintre sănătatea rinichilor și cea a creierului, specialiștii recomandă câteva măsuri preventive accesibile tuturor:

Renunțarea la fumat, deoarece nicotina îngustează vasele de sânge.

Controlul tensiunii arteriale și al glicemiei.

O dietă săracă în sare și bogată în legume și fructe.

Cel puțin 30 de minute de activitate fizică zilnică.

„Este vorba despre a acționa asupra factorilor de risc comuni. Ce e bun pentru rinichi ajută și creierul”, subliniază Xu. De exemplu, activitatea fizică zilnică stimulează circulația și reduce inflamația, oferind beneficii ambelor organe.

Ce urmează în cercetare și prevenție

Deși testul de urină nu poate înlocui evaluările neurologice, ar putea ajuta la identificarea persoanelor care au nevoie de monitorizare atentă. Cercetătorii investighează dacă reducerea proteinelor din urină cu ajutorul tratamentelor sau al dietei poate întârzia apariția demenței.

„Dacă reușim să protejăm vasele de sânge încă de la vârsta adultă tânără, am putea reduce drastic riscul de demență la bătrânețe”, conchide Xu. Pentru moment, mesajul este clar: sănătatea rinichilor reflectă sănătatea creierului, iar prevenția începe cu alegeri simple de zi cu zi.