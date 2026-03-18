Tessa Thompson a ales un look bazat pe suprapuneri și jocuri de texturi pentru apariția sa de marți seară la emisiunea „Late Night With Seth Meyers” din New York. Actrița din „Hedda” a combinat trei piese distincte, creând o variantă modernă a stilului stratificat, cu un aer misterios și plin de farmec.

O apariție stratificată și misterioasă

Topul purtat de Thompson a avut o siluetă fluidă, fără mâneci, fiind realizat dintr-un material cu multiple elemente subtil strălucitoare. Fusta a continuat aceeași linie, fiind o piesă mini dintr-un material asemănător fetrului, într-o nuanță închisă, sub care se zărea o altă fustă neagră, dintr-un material complet transparent. Cum vine asta? Ei bine, efectul a fost unul de profunzime vizuală.

Iar pentru a accentua look-ul, vedeta din universul Marvel a ales pantofi negri cu vârful decupat (peep-toe). Accesoriile au fost minime, înclinând spre o estetică de „quiet luxury”. Părul a fost lăsat liber, plin de bucle, iar machiajul a inclus sprâncene îndrăznețe și buze glossy, închise la culoare.

De la Netflix la Broadway

Dar, stai puțin, apariția nu e deloc întâmplătoare. Înainte de debutul pe Broadway, Thompson și-a început anul promovând serialul Netflix „His & Hers”, în care joacă alături de Jon Bernthal. Acum, actrița se pregătește pentru premiera piesei „The Fear of 13”, unde joacă alături de Adrien Brody, câștigător al unui premiu Oscar.

Piesa spune povestea reală a lui Nick Yarris, un deținut condamnat la moarte care, cu ajutorul unei voluntare din închisoare (interpretată de Thompson), luptă pentru a-și dovedi nevinovăția. Yarris a devenit primul om din Pennsylvania eliberat de pe culoarul morții datorită probelor ADN.

Reprezentațiile încep chiar de joi.

Prima sticlă de Chanel No. 5

V-ați întrebat vreodată cum ajung vedetele să iubească un brand de lux? Thompson este o prietenă apropiată a casei de modă franceze și, nu de puține ori, a purtat creațiile lor, inclusiv piese din colecția Chanel primăvară 2026 în timpul turneului de presă recent. În ianuarie, la evenimentul Chanel Coco Crush de la Chateau Marmont, actrița a povestit despre prima sa amintire legată de brand, una care are de-a face cu o sticlă de Chanel No. 5 cumpărată în adolescență.

„Plecam de la muncă mirosind a lămâi și ulei și urma să mă văd cu cineva de care îmi plăcea, dar nu aveam timp să merg acasă să fac un duș”, a povestit ea.

„Așa că am intrat în baie, m-am aranjat puțin. Îmi luasem salariul în ziua aceea – era o vineri – și urma să-mi cumpăr o sticlă de parfum și să mă dau cu el înainte să mă întâlnesc cu tipul respectiv… Nici măcar nu știam prea bine de ce. Pur și simplu părea șic.”