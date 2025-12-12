Tendințele modei 2025, ce au cumpărat femeile din buticurile independente

Buticurile independente din SUA și Europa au înregistrat în 2025 cea mai puternică performanță din ultimii ani. Femeile au renunțat la fast fashion și au ales piese atemporale, bijuterii fine și articole vintage. Volumul tranzacțiilor wholesale pentru retailerii independenți a crescut cu 20% față de anul anterior, potrivit datelor platformei Joor.

Retailerii independenți domină piața wholesale

Magazinele independente de modă s-au transformat din jucători marginali în lideri ai pieței globale. Datele platformei Joor, cea mai mare platformă digitală wholesale din industria modei, arată că buticurile independente reprezintă acum 62% din volumul total al tranzacțiilor wholesale. În 2020, această cifră era de doar 49%.

„Sectorul retail independent a obținut succes prin selecție atentă și înțelegere profundă a clienților”, a declarat Amanda McCormick Bacal, vicepreședinte senior de marketing la Joor. „Vedem o creștere susținută de la afaceri care redefinesc excelența în industria modei globale.”

Lista Joor 100 din 2025 include 87 de noi intrări. Printre acestea se numără The Webster și Mitchells din America de Nord, Dongliang și Beams din Asia, Eraldo și Ekseption din Europa. Retaileri consacrați precum Marissa Collections din SUA, Gaudenzi din Italia și Dover Street Market din Marea Britanie rămân în top.

Ce au cumpărat femeile în 2025

Anul 2025 a fost definit de schimbările la conducerea marilor case de modă. Peste 20 de directori creativi și-au făcut debutul la branduri de lux. Printre cele mai anticipate au fost colecțiile lui Matthieu Blazy la Chanel, Jonathan Anderson la Dior, Louise Trotter la Bottega Veneta și Demna la Gucci.

„Geanta 25 de la Chanel a dominat mesajele noastre directe”, a declarat Gab Waller, consultant de produse de lux. „Fiecare mărime, fiecare culoare, fiecare material. Clienții le voiau pe toate.”

Brandurile cu moștenire puternică au avut un an remarcabil. Ralph Lauren și Cartier atrag cumpărători din ce în ce mai tineri. Multe persoane aleg aceste branduri ca primă achiziție de lux.

Julia Rabinowitsch, fondatoarea The Millennial Decorator, a observat: „Există un interes masiv și în creștere rapidă pentru orice vine de la Ralph Lauren. Casa revitalizează și arhivele, creând lansări de piese prezentate în show-uri anterioare.”

Bijuteriile și ceasurile domină vânzările

Categoria bijuteriilor fine a înregistrat cel mai puternic an din istorie pentru mulți retaileri. „Categoria noastră de bijuterii fine este pe drumul cel bun pentru cel mai puternic an înregistrat vreodată”, a declarat April Hennig, președinte Moda Operandi.

Clienții gravitează spre piese care păstrează valoarea, sunt semnificative și oferă posibilități nelimitate de purtare repetată. Aceste caracteristici se aliniază perfect cu modul în care cumpărătorul de lux de astăzi definește o investiție inteligentă.

Ceasurile Cartier au fost printre cele mai căutate produse. Rabinowitsch a observat sute de cereri pentru variații ale ceasurilor Cartier Tank, Baignoire și Panthère. Compania mamă Richemont a raportat vânzări de 15,33 miliarde euro, o creștere de 8% față de anul anterior.

Piața vintage în ascensiune

Piața de lux vintage a crescut cu 9% în ultimul an, de la 34,79 miliarde dolari în 2024 la aproximativ 37,95 miliarde dolari în 2025. Vintage-ul reprezintă acum 40% din toate cererile pe platforma Sourcewhere, potrivit fondatoarei Erica Wright.

„Am văzut clienții gravitând din ce în ce mai mult spre piese clasice și mai puțin statement”, a explicat Wright. „Aceasta subliniază o schimbare spre articole care ancorează garderoba în loc să o domine.”

Branduri precum Ralph Lauren, Armani, Coach și Gucci oferă deja programe de revânzare vintage cu articole din arhive. Interesul pentru arhivele specifice crește pe măsură ce noii designeri reiau logo-uri și stiluri din colecțiile anterioare.

Tendințele vestimentare care au definit anul

Stilul burghez și preppy a fost unul dintre cele mai dominante trenduri. Fustele midi au înlocuit mini-fustele. Blazerele structurate în negru au subliniat croieli precise și estetică minimalistă.

Culorile inspirate de alimente au dominat paleta. Maro ciocolată, galben unt și verde fistic au fost pretutindeni. Pantone a numit Mocha Mousse culoarea anului 2025, iar aceasta a dominat colecțiile de toamnă.

Materialele precum catifeaua și pielea de căprioară au cunoscut o renaștere. Catifeaua a adus profunzime ținutelor de vreme rece, combinată cu nuanțe de burgundy, verde pădure și bleumarin.

Meșteșugul și povestirea contează mai mult ca oricând

Brandurile de lux s-au concentrat pe moștenire, artă și meșteșug. „Luxul de acum este despre a aparține de ceva, nu doar despre a cumpăra ceva”, a explicat Waller.

Bottega Veneta a lansat campania „Craft Is Our Language”, prezentând mâinile artiștilor și tehnica intrecciato. Chanel a celebrat 50 de ani de parteneriat cu Mantero, relansând șase eșarfe din arhivele anilor ’80 și ’90.

Loewe a oferit o privire intimă asupra creării noii genți Amazona 180. Designul artizanal și manual a fost evidențiat pentru a conecta noii designeri de istoria casei.

Ce urmează pentru 2026

McKinsey & Company a raportat în studiul State of Fashion că luxul începe o perioadă de reinventare. Pentru persoanele cu avere netă ridicată, calitatea mai bună a produselor, meșteșugul și serviciul superior în magazin sunt printre factorii care i-ar încuraja să cumpere mai mult de la branduri de lux.

Gucci și Louis Vuitton vor prezenta colecțiile cruise 2027 în New York primăvara viitoare. Dior va avea un show în Los Angeles. Alegerea orașelor americane semnalează o concentrare reînnoită pe piața din SUA.

Bijuteriile vor continua să strălucească. „Cu creșterea vânzărilor unitare depășind toate celelalte categorii de modă, momentul luminos al bijuteriilor va continua în 2026″, a prezis McKinsey.

Povestirea cinematografică va juca un rol important în modă. Am văzut deja acest lucru la colecția lui Haider Ackermann pentru Tom Ford și la show-ul Métiers d’Art 2026 al lui Matthieu Blazy într-o stație de metrou dezafectată din New York.