Tendinte în alimentație – Vegan, Low Carb, fără lactoză. O nouă dietă, care va funcționa cu siguranță de data aceasta, sau o noutate pe piața alimentelor, care schimbă totul și care ne face și mai sănătoase decât suntem deja – când vine vorba de mâncare, toată lumea vrea să afle ultimele noutăți și să asimileze ce este mai bun pentru organism. Dar oare toate tendințele acestea sunt sănătoase, pentru toată lumea, mereu? Specialiștii noștri îți explică simplu care sunt orientările actuale din zona nutriției și care sunt riscurile legate de diversele diete.

Orice produs obținut din lapte conține lactoză, adică o substanță dulce. Lactoza este descompusă de o enzimă în stomacul nostru, pentru ca atunci când ajunge în intestin să nu producă tulburări de digestie. Dacă enzima nu se găsește în cantitate suficientă, se ajunge la intoleranță. Persoanele afectate trebuie să consume produse care nu conțin lactoză. Mulți oameni însă apelează la ele preventiv. Are sens?

Sfatul experților: Dacă ne luăm după numărul mare de produse fără lactoză, am putea crede că astăzi lactoza nu mai este suportată de nimeni. Dar de obicei doar o persoană din cinci este sensibilă la lactoză. Iar cea care câștigă din spaima de intole­ranță este industria alimentară, care produce foarte multe alimente speciale, des­tul de scumpe. Trebuie știut că re­­­­nun­­­­țarea la lactoză nu duce la suplețe: produsele au la fel de multe calorii ca lactatele obișnuite.

Fără gluten

În cazul persoanelor cu alergie la gluten, intestinul subțire reacționează prin infla­mații la o anumită proteină din produsele pe bază de cereale. În acest caz se impune o dietă severă. Între timp, din ce în ce mai mulți oameni sănătoși renunță la gluten, sub orice formă. Dar nu există încă o confirmare științifică sau medicală că acest lucru este într-adevăr sănătos.

Sfatul experților: Tendința clară a anului 2014 este „Fără gluten!“. Proteina se găsește în cereale (de exemplu: grâu, secară, orz), adică în pâine, pateuri și paste. Glutenul are marele avantaj că nu îngrașă. Produsele fără gluten din orez, ovăz, porumb și mei conțin la fel de multe calorii, dar nu sunt la fel de gustoase. Evitarea glutenului este un lucru dezirabil doar dacă suferi de alergie. Însă cu siguranță este foarte sănătos să consumi mai puține produse dulci de patiserie.

Vegan

La fel ca vegetarienii, veganii nu consumă carne. În plus, ei resping din start orice produse de proveniență animală (lactate, ouă etc.). Această tendință se bazează nu atât pe intoleranță, cât pe convingeri etico-morale. Modul de viață în întregime vegan presupune renunțarea la accesoriile de proveniență animală și în privința hainelor și articolelor de igienă. Există și diete care promit pierderea kilogramelor cu ajutorul alimentației vegane.

Sfatul experților: Renunțarea completă la alimentele de proveniență animală este dificilă. Astfel, de exemplu, vitamina B12, responsabilă, printre altele, cu diviziunea celulară, se găsește doar în produse de origine animală. În plus, se ajunge rapid la o lipsă de fier, zinc și câteva vitamine din grupa B. Slăbirea cu o dietă vegană are șanse de reușită, deoarece se consumă mai multe legume, cereale integrale și nuci. Însă persoanele care iubesc dulciurile rămân cu kilograme în plus. Căci multe tipuri de ciocolată și sucurile dulci sunt vegane!

Low-Carb

„Carb“ este denumirea din limba engleză pentru carbohidrați, din care fac parte, în principal, zahărul și amidonul. „Low“ înseamnă scăzut. În cazul acestei diete se renunță aproape în întregime sau complet la orice formă de carbohidrați.

Sfatul experților: Sucurile și limonadele, baghetele și chiflele sunt carbohi­drați puri, se digeră rapid și ridică nivelul zahărului în sânge, și astfel și pe cel al insulinei, ceea ce duce la creșterea celulelor de grăsime. Dar și în legume, fructe, cereale integrale și păstăi se află carbo­hidrați, doar că din cei sănătoși! Decisivă este calitatea. Cine preferă proteinele sărace în grăsimi va slăbi și se va sătura!

Principiul separării

Această formă de ali­mentație, provenită din New York, are drept scop reducerea greutății și se bazează pe un principiu foarte simplu: poți mânca aproape orice, proteine și carbohidrați, dar numai separat. În plus, trebuie numărate caloriile.

Sfatul experților: Consumarea separată a carbohidraților și a proteinelor, datorită faptului că se digeră mai bine, este un lucru știut de multă vreme. Dieta modernă bazată pe principiul sepa­rării ne sfătuiește să consu­măm alimente bogate în carbohidrați la începutul zilei și pe cele pline de proteine, seara. Între mese nu trebuie să consumi gustări de niciun fel. Trei mese pe zi sunt suficiente!