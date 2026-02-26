26 februarie , 2026

Temperaturi extreme în România săptămâna viitoare cu maxime de 14 și minime record

Alertele de vreme rea au expirat joi dimineață, iar România intră într-o perioadă de încălzire treptată, care va aduce temperaturi de până la 14 grade Celsius. Schimbarea va fi resimțită mai ales în sudul și estul țării, unde zilele vor fi însorite și fără precipitații.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) prognozează că vremea bună va dura cel puțin până la jumătatea săptămânii viitoare. Potrivit HotNews, directorul de prognoze al ANM, Florinela Georgescu, a explicat că vom avea parte de o creștere a temperaturii, dar numai în timpul zilei la început. „Vom beneficia într-o perioadă următoare care s-ar putea întinde cel puţin până la jumătatea săptămânii viitoare, pe de o parte, de o vreme lipsită de precipitaţii, pe de altă parte de o creştere a temperaturii. Fără precipitaţii, cu un cer mai degajat, deci zile însorite în mare parte a teritoriului în următoarele zile, dar şi cu temperaturi în creştere, în primele trei-patru zile doar în timpul zilei”, a anunţat Georgescu.

Unde va fi cel mai cald: temperaturi în creștere cu 4 grade pe zi

Creșterea valorilor termice va fi una „destul de spectaculoasă” în special în sudul și estul țării, zonele care au fost cele mai reci în ultima perioadă. Temperaturile vor urca treptat în fiecare zi, cu până la 3-4 grade.

„Astăzi aşteptăm maxime care să pornească de la 1-2 grade în nordul Moldovei şi să ajungă spre 9 grade în partea de sud-vest a teritoriului, după care, în zilele următoare, temperaturile vor creşte cu câte 3-4 grade în fiecare zi, în partea de est şi de sud, cu o creştere mai timidă în regiunile vestice, dar pe ansamblu, urmează ca de duminică încolo, maximele să depăşească 10 grade în cea mai mare parte a ţării, să ajungă chiar spre 13-14 grade, cel puţin până la jumătatea săptămânii”, a precizat directorul de prognoze al ANM.

Atenție la nopți. Gerul nu dispare complet

În ciuda zilelor tot mai calde și însorite, nopțile vor rămâne reci pentru încă trei-patru zile. Florinela Georgescu avertizează că temperaturile nocturne vor continua să scadă sub pragul de îngheț în toată țara, iar cerul degajat va favoriza acest fenomen.

„Deocamdată, vor fi încă trei-patru nopţi cu temperaturi mai scăzute, posibil ca noaptea viitoare să fie chiar mai rece decât cea care a trecut, pentru că un cer degajat încă favorizează scăderea temperaturilor sub 0 grade în toată ţara, în noaptea care urmează până spre minus 10 – minus 11 grade în zonele depresionare. Deci creşterea temperaturilor în cursul nopţilor va fi mai timidă, dar zilele vor fi tot mai frumoase şi cu temperaturi în creştere”, a mai precizat Georgescu.

Ploile revin pentru scurt timp săptămâna viitoare

Perioada fără precipitații se va încheia spre mijlocul săptămânii viitoare. Meteorologii anunță că atunci va urma „un episod cu ploaie”. După acest interval scurt, vremea se va îmbunătăți din nou, iar temperaturile vor fi din nou în creștere.

