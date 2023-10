Temperatura ideala pentru somn

Somnul este perioada in care organismul „isi incarca bateriile”, in care metabolismul trebuie sa asigure energie pentru toate functiile vitale. La randul sau, organismul consuma resurse limitate, reglandu-si functiile pe consum minim.

Temperatura corporala scade usor, respiratiile se diminueaza ca numar, scade usor pulsul.

Noi putem ajuta organismul creandu-i confortul necesar in timpul somnului. Si putem face lucrul acesta printr-o saltea de calitate si o perna comoda, care respecta anatomia corpului si care permite un somn odihnitor si profund, prin consumarea unor alimente usor digerabile si cu macar o ora si jumatate inaintea orei de culcare.

Un alt aspect important este temperatura din camera in care dormim. Cate grade ar trebui sa fie?

Nou-nascuti si copii mici

Proaspetele mame au tendinta de a supraincalzi camera in care nou-nascutul petrece cel mai mult timp. Cele doua-trei zile petrecute in maternitate au rolul de a face trecerea de la 37 de grade Celsius din spatiul intrauterin la mediul ambiant. Odata ajuns acasa, bebelusul trebuie sa se acomodeze la o temperatura de 22, maxim 23 de grade. In niciun caz mai mult, mai ales daca este anotimp rece.

Diferentele prea mari de temperatura dintre camere sau dintre casa si aer liber poate duce la cresterea sensibilitatii.

Pe masura ce bebelusul creste, la varsta de un an, temperatura de 21 de grade este suficienta, chiar recomandata.

Copii

21 de grade este temperatura optima pentru somn. Copiii au tendinta de a se dezveli, motiv pentru care este recomandat sa aiba pijamale cu maneca lunga si crac intreg in anotimpul rece, iar vara e suficient chilotul si un maieu subtire.

In anotimpul rece (noiembrie-martie), se recomanda sa se lase o portiune neacoperita. Un crac ridicat, manecile suflecate sau sa se doarma fara sosete, pentru ca micutul sa-si poata regla temperatura corporala mai usor, in caz de supraincalzire. Instinctiv, acesta scoate de sub plapuma partea cu mai multa piele expusa, pentru a se racori.

Adulti

Temperatura recomandata pentru adulti este de 18.5-19 grade, insa unii se simt confortabil la 20 de grade. Aici e discutabil, fiecare fiind obisnuit de mic cu alte obiceiuri.

De ce o temperatura recomandata de 18.5 grade? In mod natural, temperatura corpului scade noaptea, metabolismul bazal fiind cel responsabil de dozarea energiei destinate fiecarei functii. In timpul somnului profund temperatura scade si cu un grad si incepe sa creasca spre sfarsitul ciclului de somn. Prin mentinerea unei temperaturi scazute, corpul este mentinut in starea de somn profund mai mult timp, asigurandu-se o mai buna odihna.

Pentru reglarea si mai eficienta a temperaturii se recomanda dormitul in chiloti sau pantaloni scurti, pentru a putea scoate picioarele de sub plapuma.