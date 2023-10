Te ajuta oare alcoolul in cadrul unui plan de dieta?

Alcoolul este inradacinat in obiceiurile si cultura noastra ca un mijloc de socializare, distractie sau, dupa cum sustin unii, ar avea chiar efecte terapeutice. Intrebarea este: cat de dispusi suntem sa acceptam adevarul despre alcool, despre efectele lui asupra sanatatii si siluetei noastre, mai ales atunci cand suntem consumatori ocazionali sau (putin) mai mult decat ocazionali?

Alcoolul din punct de vedere nutritional

Stim foarte bine ca pentru a ne pastra sanatosi avem nevoie ca in alimentatiea noastra sa existe proteine, carbohidrati, grasimi, vitamine si minerale. Apa nici nu mai este nevoie sa fie mentionata, deoarece toti stim ca fara apa nu am putea exista. Privarea corpului de oricare component mentionat mai sus poate sa provoace dezechilibre serioase pentru sanatatea noastra, deoarece acestea sunt indispensabile pentru buna noastra functionare.

Ei bine, alcoolul nu intra in aceasta categorie a alimentelor necesare pentru supravietuire si sanatate, iar pe langa aceasta intervine in mecanismul corpului de procesare si stocare a alimentelor consumate, impiedicandu-le sa isi aduca aportul in mod corect. Trebuie sa stim ca alcoolul are foarte putine beneficii nutritionale, in schimb este boarte boogat in calorii. Fiecare gram de alcool consumat contine 7 calorii, insa in timp ce corpul il proceseaza se mai pierd sin calorii, ramanand la aproximativ 5,7 calorii.

Metabolizarea alcoolului

Din momentul in care alcoolul intra in organism, acesta isi face o prioritate din a-l metaboliza, deoarece alcoolul nu poate fi stocat ca si proteinele, carbohidratii sau grasimile. Odata ajuns in stomac, pana la 20% din alcool se absoarbe direct si ajunge in fluxul sanguin, ajungand repede la creier, iar restul de alcool ajunge in intestine unde este absorbit odata cu restul alimentelor. Astfel dupa primul pahar, corpul incearca sa transforme alcoolul in energie, deoarece il vede ca pe ceva toxic si nici nu are nevoie de digestie. Ficatul este principalul actor in metabolizarea alcoolului, procesand-ul cu ajutorul vitaminelor B1, B3, C, A, E, K1 si al folatilor prin procesul numit oxidare.

Daca ficatul este nevoit sa repete des acest proces, depozitele de vitamine vor scadea afectand starea de sanatate pe termen lung. Astfel, cand corpul este orientat pe procesarea alcoolului, nu mai este capabil sa foloseasca grasimea si carbohidratii, aceste calorii fiind transformate in grasime si apoi stocate permanent.

Alcoolul este un diuretic puternic, pe langa deshidratare cauzand pierderea unor minerale importante ca potasiul, calciu, magneziu si zinc, acestea fiind vitale in echilibrul fluidelor, in contractiile si relaxarea muschilor si sanatatea oaselor.

Alcoolul afecteaza odihna. El induce o stare de somnolenta, insa acest somn nu este profund si odihnitor, iar oboseala rezultata a doua zi te poate determina sa consumi mai multe calorii pentru a suplini lipsa de energie. Nu mai punem la socoteala faptul ca sportul iese din ecuatie din cauza starii de slabiciune si moleseala.

Consumul de bauturi alcoolice stimuleaza senzatia de foame si scade inhibitiile si vointa, iar tu vei fi tentat sa manaci mult mai mult decat e necesar. De obicei persoanele care consuma alcool vor merge la cea mai apropiata shaormerie ca sa-si potoleasca foamea, iar dieta este data uitarii.

Este clar! Chiar si consumul moderat al alcoolului dauneaza planului de a slabi si dietei. Pentru a slabi avem nevoie de miscare, hidratare, dieta si un somn odihnitor, iar alcoolul interfereaza in mod negativ cu toate acestea. Trebuie sa fim constienti de efectele alcoolului si sa fim pregatiti sa renuntam la el, daca ne dorim o silueta de invidiat si sanatate pe termen lung.