Taylor Swift anunță un documentar despre turneul Eras pe Disney+

Filmul concertului final și o serie de șase episoade cu imagini inedite vor fi disponibile din 12 decembrie.

Fanii lui Taylor Swift au motive de bucurie, deoarece artista va lansa în curând un documentar dedicat turneului Eras, disponibil pe Disney+. Anunțul a fost făcut în cadrul emisiunii Good Morning America, unde Swift a prezentat trailerul proiectului The End of an Era. Acest documentar promite să ofere o perspectivă detaliată asupra turneului care a cucerit milioane de spectatori.

Ce aduce nou documentarul despre turneul Eras

Documentarul va include secvențe din repetițiile pentru piesele de pe albumul The Tortured Poets Department, dar și momente de relaxare ale lui Swift după spectacolele de trei ore și jumătate. Printre cele mai interesante cadre se numără imagini cu costumele de scenă: de la bluza Ashish din era Red la rochia purtată în perioada Speak Now, chiar înainte de a urca pe scenă.

Șase episoade cu conținut exclusiv

Filmul concertului final din Vancouver

Peste 250 de perechi de pantofi Christian Louboutin create special pentru turneu

Importanța costumelor în povestea turneului

Fiecare etapă muzicală a lui Swift a fost reprezentată prin colaborări cu designeri precum Versace, Alberta Ferretti și Roberto Cavalli. Pentru albumul Reputation, Swift a purtat un costum cu motive de șarpe creat de Cavalli, iar la începutul fiecărui concert dedicat albumului Lover, a apărut într-un body strălucitor de la Versace.

Rolul ținutelor în identitatea turneului

Stilistul Joseph Cassell Falconer a colaborat cu Swift pentru a selecta designeri care să reflecte identitatea fiecărui album. Variantele de costume în culori diferite au adus un plus de diversitate vizuală la fiecare concert. Atenția la detalii s-a reflectat chiar și în alegerea accesoriilor, iar pantofii creați special de Louboutin au depășit 250 de perechi până la finalul turneului.

„Oamenii obișnuiesc să vorbească despre fenomene aproape ca și cum ar fi bucăți care se potrivesc singure, ca și cum s-ar fi întâmplat de la sine. Eras Tour nu a fost momentul în care toate bucățile s-au potrivit. Acest turneu a fost când fiecare dintre noi, care depusese atât de multă muncă, a împins centimetru cu centimetru până când ne-am sincronizat cu toții.”

Turneul Eras a cuprins un total de 149 de concerte, fiecare cu seturi de costume diferite, toate gândite pentru a evidenția tematica fiecărui album. Fanii au putut vedea cum fiecare detaliu vestimentar a contribuit la povestea pe care Swift a dorit să o transmită prin muzică și imagine.

Prezența lui Taylor Swift la Good Morning America

Swift a ales de mai multe ori emisiunea Good Morning America pentru a face anunțuri importante. De la promovarea albumului Red în 2010, până la lansarea cărții oficiale a turneului Eras, această emisiune a rămas o platformă esențială pentru comunicarea cu fanii săi.

Detalii despre procesul de realizare a scenografiei

Interviuri cu membrii echipei

Imagini din culise cu pregătirea coregrafiilor

Ultima apariție a lui Swift la Good Morning America a avut loc în 2019, când a promovat albumul Lover purtând un top transparent Helmut Lang și cizme Rene Caovilla. Acum, cu The End of an Era, artista încheie un capitol important din cariera sa.

De-a lungul timpului, fiecare apariție la Good Morning America a marcat nu doar lansări muzicale, ci și evoluții în stilul vestimentar al lui Swift, reflectând schimbările din cariera și viața personală a artistei.

Ce urmează pentru fanii Taylor Swift

Chiar dacă trailerul nu dezvăluie toate detaliile despre structura episoadelor, este de așteptat ca documentarul să exploreze modul în care Swift a ales ținutele și mesajele fiecărui album. Un aspect interesant va fi colaborarea cu Vivienne Westwood pentru The Tortured Poets Department, care ar putea primi o atenție specială în cadrul seriei.

Fanii vor avea ocazia să vadă în detaliu cum s-a construit acest turneu de succes, de la alegerea designerilor la repetițiile pentru coregrafii și momentele de după concert. The End of an Era va oferi o perspectivă autentică asupra efortului depus de întreaga echipă pentru a transforma fiecare spectacol într-o experiență memorabilă.

Începând cu 12 decembrie, documentarul va fi disponibil pe Disney+, iar pasionații de muzică și modă vor putea urmări povestea completă a unuia dintre cele mai mari turnee ale ultimilor ani.