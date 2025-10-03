Taylor Swift aduce stilul showgirl în interviurile de radio

Ținutele alese de artistă combină piese clasice cu accesorii de lux, reflectând echilibrul dintre stilul personal și alter ego-ul scenic.

Oricine s-a întrebat cum arată o campanie promoțională semnată de Taylor Swift poate observa acum o combinație de nuanțe de toamnă și detalii care amintesc de spectacolele din Las Vegas. Recent, artista a transformat interviurile de radio într-o prezentare de ținute care transmit mai mult decât simple tendințe.

Dialog cu Emma Bunton și nuanțe de toamnă

Prima oprire a fost la postul britanic Heart, unde Swift a discutat cu Emma Bunton, fosta Baby Spice. Pentru această întâlnire, Taylor a ales o nuanță de portocaliu intens, specifică noii sale ere, inspirată de albumul The Life of a Showgirl.

Ținuta a fost compusă dintr-un pulover cu decolteu în V de la Saint Laurent, asortat cu o fustă-pantalon în carouri de la A.L.C. Ambele piese s-ar potrivi perfect în garderoba ei din orice perioadă, reflectând pasiunea ei pentru estetica dark academia, prezentă aproape în fiecare etapă a carierei sale.

Colier Chanel din aur și cristale, cu un preț de 1.398 de dolari

Brățară Cartier Love, un accesoriu clasic

Ceas Santos Demoiselle de la Cartier, evaluat la 18.330 de dolari

Accesoriile au transformat ținuta într-una cu adevărat specială, adăugând o notă de strălucire și rafinament, semnătură a stilului showgirl.

Ținută cu cristale la BBC Radio 1

La BBC Radio 1, Taylor Swift a optat pentru un look complet negru, creat de David Koma. Puloverul cu guler înalt și fusta mini, ambele decorate cu cristale mari, au oferit o imagine clară a alter ego-ului său scenic.

Această alegere vestimentară a fost o declarație de stil, evidențiind o latură mai îndrăzneață și mai spectaculoasă a artistei. Cristalele mari și croiala elegantă au subliniat faptul că elementele showgirl ocupă un loc central în această perioadă a carierei sale.

Un editor de modă de la Vogue România a observat: „Cristalele mari și silueta ajustată sunt un semn clar că alter ego-ul Showgirl este în centrul atenției.”

Revenire la clasic cu detalii moderne

A treia ținută purtată de Taylor Swift amintește de stilul ei clasic de toamnă: body negru, fustă mini și cizme peste genunchi. De această dată, body-ul a fost semnat Gucci, cu monograma casei și un efect de glitter în degrade, având un preț de 2.400 de dolari.

Acest detaliu modern aduce un plus de strălucire și se potrivește perfect cu mesajul din noile sale versuri: „Paietele sunt veșnice.”

Stilistul artistei a explicat într-un interviu din 2022 că „este o modalitate de a arăta că, deși modul în care îți exprimi identitatea se schimbă, anumite elemente rămân constante”.

Evoluția stilului și semnificația accesoriilor

Fiecare piesă vestimentară purtată de Taylor Swift în această perioadă reflectă o îmbinare între elementele clasice și accentele moderne. Puloverul portocaliu și fusta-pantalon ar putea aparține oricărei etape din cariera ei, însă accesoriile de lux le aduc în actualitate.

Criticul de modă Alex Bridge a remarcat: „Păstrează esența a ceea ce a fost, dar adaugă straturi noi de complexitate”.

Moda devine astfel un limbaj vizual prin care artista își exprimă evoluția, iar fanii urmăresc cu interes fiecare detaliu.

Ce urmează pentru Taylor Swift?

Pe baza tendințelor recente, este de așteptat ca Taylor Swift să continue să combine elemente clasice cu detalii inspirate de scenă în turneele viitoare. Fanii deja își exprimă părerile și așteptările.

Un cont de pe TikTok dedicat analizării ținutelor artistei a spus: „Culorile intense și materialele cu textură vor domina, iar accesoriile statement vor juca un rol major”.

Indiferent de direcția pe care o va alege, este clar că pentru Taylor Swift, moda nu este doar despre haine, ci despre a transmite un mesaj. Acum, acest mesaj este mai clar și mai strălucitor ca niciodată.