Taye Diggs, la 55 de ani, revine pe Broadway după 10 ani. De ce nu mai vrea roluri principale

După trei decenii în lumina reflectoarelor, actorul Taye Diggs, în vârstă de 55 de ani, nu mai este concentrat pe obținerea rolurilor principale. El s-a întors recent pe Broadway după o pauză de 10 ani, dar cu o perspectivă complet schimbată asupra carierei sale.

Diggs interpretează rolul Ducelui de Monroth în celebrul musical „Moulin Rouge! The Musical”. Într-un interviu pentru People, el a mărturisit că a fost „mult mai speriat decât am crezut că voi fi”, deoarece „Broadway a fost locul unde am început”.

„Nu am luat în calcul frica și teroarea”

Reîntoarcerea pe scenă după un deceniu nu a fost lipsită de emoții. Actorul a recunoscut deschis provocările pe care le-a întâmpinat.

„Nu se compară nimic cu a fi în fața unui public live, dar trecuseră peste 10 ani de când nu mai urcasem pe scenă, așa că nu am luat în calcul frica și teroarea prin care voi trece”, a admis el. „Dar odată ce am fost, evident, bine pregătit și odată ce ajungi acolo, nu mai există cale de întoarcere, atunci am putut aprecia de ce sunt acolo, în primul rând.”

El a adăugat că experiența i-a reaprins pasiunea pentru scenă. „Acea dragoste pentru teatru, nu se compară cu nimic”, a continuat Diggs. „Aș vrea să fac mai mult. O să-mi amintesc doar cât de speriat am fost de data asta pentru a fi pregătit.”

O nouă perspectivă asupra carierei

Taye Diggs și-a început cariera pe Broadway în 1994, în ansamblul producției „Carousel”. Doi ani mai târziu, a obținut rolul care l-a consacrat, cel al lui Benjamin Coffin III în producția originală „Rent”, care i-a deschis porțile către televiziune și film. Acum, la 55 de ani, preferințele sale s-au schimbat.

El spune că, în acest punct al carierei, caută roluri care nu „necesită atât de multă memorare”.

„Nu mai am nevoie de rolurile principale. Este multă muncă – cântatul, actoria și dansul constant. Dar le voi lua așa cum vin”, a declarat Diggs. „Acum că sunt puțin mai în vârstă, nu trebuie să fiu mereu în prim-plan.”

Actorul a subliniat bucuria de a face parte dintr-o echipă. „Este pur și simplu grozav să faci parte dintr-un ansamblu”, a continuat el. „Să mă întorc la New York pentru câteva luni a fost atât de grozav. Doar să fiu în preajma întregului talent și a energiei. Vom vedea, dar cu siguranță nu va fi ultima dată pentru mine.”

Motivația personală și rolul pe care l-ar relua

Pe lângă carieră, Diggs s-a implicat recent într-un parteneriat cu Cancerguard, o companie care oferă teste pentru detectarea timpurie a cancerului. El a spus că această inițiativă îi oferă liniște sufletească, mai ales că atât mama, cât și tatăl său vitreg au murit din cauza acestei boli.

Sprijinul familiei rămâne esențial. „Eram pe Broadway, jucând în Moulin Rouge, iar [fiul meu] și mama lui au venit și m-au susținut, și asta m-a făcut să mă simt bine. A fost un moment minunat”, a povestit el. Fiul său, Walker Nathaniel Diggs, are 16 ani și este rezultatul căsniciei cu fosta soție, Idina Menzel, pe care a cunoscut-o în timpul producției „Rent”.

„Acum că știu că voi fi prin preajmă, pot să rămân și fiul meu poate veni să mă vadă pe Broadway, iar eu pot continua să joc aceste roluri”, a adăugat actorul.

Deși este mulțumit cu roluri de ansamblu pe Broadway, există un personaj principal din televiziune pe care l-ar reinterpreta cu plăcere. Este vorba despre drama din 2004, „Kevin Hill”, care a rulat un singur sezon. „Era vorba despre un avocat de succes care trebuie să adopte un nou-născut, o fetiță pe care nu o cunoaște, și trebuie să o crească și să rămână în același timp avocat și domnul Cool”, a explicat Diggs. „Am ajuns să lucrez pentru o firmă de avocatură formată numai din femei, pentru că ele au înțeles că aveam nevoie de timp pentru copil.”

El își amintește cu drag de acea perioadă. „Am ajuns să cunosc personajul, să cunosc femeile și bebelușii, și să jonglez cu timpul și responsabilitățile. A fost grozav. Existau elemente de comedie între aspectul de avocatură și apoi relațiile. Nu m-ar deranja să mă întorc la acel rol, Kevin Hill.”