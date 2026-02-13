Tatăl Valentinei Șerban a murit. Artista, devastată de durere: „Nu pot vorbi la trecut”

Lumea muzicii populare este în doliu. Îndrăgita interpretă Valentina Șerban trece prin clipe de coșmar. Tatăl ei, Șerban Ion, a murit, conform Cancan.

Bărbatul, originar din Cărpeniș-Argeș, s-a stins la capătul unei lupte lungi și grele cu o boală necruțătoare, o perioadă de suferință care a lăsat un gol imens în urma sa și a marcat profund întreaga familie.

„Stâlpul familiei noastre”. Cine a fost omul care i-a clădit destinul Valentinei Șerban

Tatăl nu i-a fost doar părinte. A fost un mentor. Un stâlp. Legătura dintre ei era una excepțională, bazată pe încredere și un devotament absolut, iar Șerban Ion a avut un rol cheie în cariera artistică a fiicei sale, sprijinind-o necondiționat. Cei care l-au cunoscut vorbesc despre un om de o seriozitate rară. Un familist convins. Un om cu credință.

Întreaga sa viață a fost dedicată familiei, muncind fără oprire pentru a le asigura copiilor săi educația și valorile morale care i-au definit ca oameni. A fost, prin propriul exemplu, o lecție de demnitate.

O luptă lungă, plină de speranță, încheiată tragic

Pierderea doare și mai tare pentru că vine după o perioadă teribilă. Au fost ani de luptă. De speranță. De nenumărate vizite la medici. Familia i-a fost alături clipă de clipă, așteptând o minune care, din păcate, n-a mai venit. Fiecare zi era o nouă încercare, o agonie lentă ce i-a stors de puteri pe toți.

Și s-a terminat.

În urmă rămâne durerea. Și amintirea unui om puternic, răpus de o boală perfidă. Ce ironie…

„Nu îmi găsesc puterea să vorbesc despre matale la trecut”

Mesajul artistei, publicat online, este o mărturie copleșitoare a durerii. Cuvintele ei, de o sinceritate brutală, arată cât de mare este pierderea și cât de puternică era legătura dintre ei.

„După o grea și îndelungată luptă cu o boală nemiloasă, Tăticul nostru iubit, Șerban I. Ion din Cărpeniș-Argeș, s-a mutat la cele veșnice, pentru a se alătura părinților, surorii, bunicilor și cumnaților săi dragi. Nu îmi găsesc puterea să vorbesc despre matale la trecut… Pentru mine rămâi viu în fiecare amintire, în fiecare sfat, în fiecare gest de bunătate și ambiție pe care l-ai sădit în noi. Ai fost și vei rămâne modelul meu de tărie, demnitate, altruism, inteligență și har. Ai fost stâlpul familie noastre, sprijinul și adăpostul nostru, puterea care ne-a făcut să ne simțim ocrotiți și în siguranță. Îți mulțumim, din adâncul sufletului, pentru jertfa, munca și dragostea cu care ne-ai crescut și ne-ai sprijinit, pentru ca, prin eforturile tale și ale mamei, să devenim Oameni Mari. Tot ceea ce suntem poartă amprenta inimii matale, Tăticule! Ai fost un om credincios, iar mângâierea noastră este credința că Dumnezeu te-a primit în lumina și pacea Raiului veșnic. Dumnezeu să te odihnească în pace, tăticule! Cu durere și nemărginită iubire, fiica și nepotul tău”, a transmis Valentina Șerban.

O moștenire ce nu poate fi ștearsă

Moștenirea lăsată de Șerban Ion este clară. Principiile sale solide, demnitatea și puterea de a înfrunta greutățile sunt valorile pe care le-a lăsat copiilor săi. Pentru Valentina Șerban, durerea este acum imensă, dar amintirea tatălui va rămâne un reper, un far călăuzitor în tot ce va face de acum înainte, pentru că el continuă să trăiască prin muzica ei și prin forța pe care, cu siguranță, o va găsi pentru a merge mai departe.