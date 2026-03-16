Producătorul japonez de bijuterii Tasaki Holdings a anunțat o restructurare majoră la nivel de management, o mișcare de anvergură în industria de lux. Richard Collasse, fostul șef al Chanel Japonia, a fost numit director executiv global. În același timp, Juichi Tajima, CEO-ul anterior, va prelua funcția de președinte al consiliului de administrație, însă fără autoritate reprezentativă.

Un veteran al luxului la conducere

Richard Collasse, născut în 1953 în regiunea Aude din Franța, aduce o experiență vastă în industrie. A absolvit Institutul de Limbi Orientale al Universității din Paris în 1975. După o perioadă la biroul de protocol al Ambasadei Franței în Japonia, s-a alăturat Givenchy în 1979. Iar în 1985 a făcut pasul către Chanel, unde a devenit președinte al subsidiarei japoneze în 1995, funcție pe care a deținut-o până în 2018. Dar ce înseamnă asta, concret, pentru brand?

Collasse va superviza strategiile globale de brand și de creștere, având mandatul de a accelera expansiunea internațională a mărcii de lux născute în Japonia. „Respectând profund realizările și spiritul predecesorului meu, sper să aduc un nou impuls companiei Tasaki cu umilință, întruchipând estetica japoneză rafinată pe care o reprezintă brandul și ascultând cu atenție fiecare membru al organizației”, a declarat noul CEO. „Îmi voi dedica toate eforturile pentru a mă asigura că Tasaki strălucește cu statura internațională pe care o merită în industria globală de lux.”

Nouă viziune pentru piața din Japonia

În paralel, afacerile din Japonia vor fi conduse de un alt nume greu. Kentaro Odagiri, care până pe 31 martie a fost directorul reprezentativ și CEO al Ferragamo Japonia, va prelua funcția de director reprezentativ și CEO al Tasaki începând cu 1 aprilie. E drept că experiența sa este impresionantă: și-a început cariera la Isetan, a contribuit la înființarea magazinului de lux Estnation în 1999, a supervizat Banana Republic pentru Gap Japonia și a fost președinte și CEO pentru Celine Japonia (2009) și Burberry Japonia (2017).

O misiune deloc simplă.

La Tasaki, el va superviza toate aspectele operațiunilor interne, având ca obiectiv principal consolidarea fundației de afaceri a companiei și, fireste, îmbunătățirea experienței clienților.

Expansiune în China și viziunea globală

Numai că mișcările nu se opresc aici. Afacerile din China, operate de Tasaki (Shanghai) Commercial Co. Ltd., vor fi conduse de Matthew Bai. Acesta a fost anterior director general și director executiv la Qeelin (un brand de bijuterii deținut de Kering), unde a condus creșterea mărcii pe piața chineză începând din 2020. Acum, la Tasaki, va superviza strategia de afaceri și managementul organizațional în toată Asia, cu excepția Japoniei.

Juichi Tajima, CEO-ul care predă ștafeta, a subliniat că viziunea generală este „să transformăm Tasaki într-un brand de bijuterii de lux născut în Japonia, recunoscut și respectat pe principalele piețe ale lumii”. Acesta a adăugat: „Îmi face o deosebită plăcere să predau ștafeta de director executiv reprezentativ și CEO lui Richard Collasse, o cunoștință de lungă durată în industria de lux și un rival demn. Sunt încrezător că experiența sa profundă și rețeaua sa extinsă în sectorul de lux vor contribui, fără îndoială, la realizarea viziunii Tasaki.” Tajima va continua să sprijine brandul dintr-o perspectivă strategică pe termen lung (asigurând astfel continuitatea direcției).

Contextul unei tranzacții de 100 de miliarde de yeni

Toată această reorganizare vine într-un moment cheie pentru companie, care anul trecut a marcat a 70-a aniversare. Brandul, cunoscut pentru bijuteriile sale cu perle și diamante și pentru colaborările cu designeri precum Thakoon Panichgul și Prabal Gurung, a trecut recent printr-o schimbare majoră de acționariat. Cum vine asta? Simplu: noii proprietari vor rezultate rapide.

În noiembrie 2024, Tasaki a fost achiziționată pentru aproximativ 100 de miliarde de yeni de către firma asiatică de investiții FountainVest Partners și fondul japonez de private equity Unison Capital.