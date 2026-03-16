Participarea la un târg de beauty poate costa un brand mult peste 100.000 de dolari pentru doar câteva zile. Într-o industrie extrem de competitivă, cu evenimente precum CosmoProf, ExpoWest sau BeautyWorld, se naște o întrebare firească: mai merită efortul financiar în 2026? Răspunsul, se pare, depinde de obiectivele fiecăruia.

Strategia noilor veniți: expunere și parteneriate

Pentru brandurile care abia pătrund în retail, vizibilitatea este totul. Dossier Perfumes, un brand de parfumuri lansat online în 2018, a participat la primul său târg abia în ianuarie 2025. Sergio Tache, fondatorul și CEO-ul companiei, explică decizia. „Da, am încheiat un parteneriat cu Walmart [în 2022] și am lansat parteneriatul cu Target în septembrie, dar suntem încă ‘noi’ în lumea wholesale. Deci, pentru noi, a fost important să fim prezenți și să obținem expunere în acest univers.”

Iar la evenimentele mari, precum CosmoProf Miami, Tache spune că „toată lumea e acolo”, referindu-se la cumpărătorii globali. Mai mult, el a observat o prezență tot mai mare a influencerilor din domeniu. Prezența la târgul din 2025 a ajutat Dossier să obțină un „parteneriat foarte, foarte interesant” care se va lansa anul acesta. „[Acest parteneriat] nu s-ar fi întâmplat dacă nu am fi fost acolo și dacă acea persoană nu ar fi văzut entuziasmul din jurul brandului”, a recunoscut Tache.

Pentru a atrage atenția, Dossier a ales un stand mare, amplasat central, și a oferit sticle de parfum gratuite, personalizate, celor care urmăreau brandul pe rețelele sociale. Strategia a funcționat. S-a creat o coadă constantă, iar brandul a oferit peste 500 de sticle de parfum în fiecare zi a evenimentului.

Un efort serios.

Sfaturi practice și ROI-ul greu de calculat

Samplingul este o unealtă puternică și pentru brandurile mai mici. BonPatch, un brand de plasturi cu vitamine din Sydney lansat în 2025, și-a făcut debutul pe piața americană la CosmoProf Miami. „Este foarte util dacă îți permiți să oferi produse, chiar și o mostră a ceva, pentru că oamenii iubesc acest punct de contact”, spune fondatoarea Nicole O’Neil. Efectele nu sunt imediate. „Este foarte copleșitor la aceste târguri; ți se înmânează constant lucruri, și abia acum [câteva săptămâni mai târziu] primesc e-mailuri de la oameni care spun: ‘Am încercat produsele voastre, iubesc la nebunie plasturii voștri pentru somn și aș dori să plasez o comandă.’”

O’Neil, o veterană a târgurilor, are și câteva sfaturi de bază. V-ați gândit vreodată la eticheta de la stand? Ea recomandă eliminarea scaunelor pentru a sta mereu în picioare, oferirea de mostre tuturor și evitarea laptopurilor sau telefoanelor la vedere. „Nu e nimic mai rău decât să te apropii de un stand și proprietarul să fie tăcut, stând în spatele unui laptop”, punctează ea.

Numai că investiția rămâne o problemă. „Costul este mare”, confirmă și Tache de la Dossier. „Pentru mine, [a fost nevoie de] un act de credință [să participăm la primul nostru târg anul trecut]. Dar, odată ce ești acolo, odată ce vezi agitația din jurul brandului și cât de importantă este acea agitație, realizezi că investiția este destul de importantă. Dar va fi întotdeauna foarte dificil să calculezi ROI-ul exact.” O’Neil este de acord: „Nu poți merge și să te aștepți să se amortizeze imediat în vânzări directe. Dar este o oportunitate de a lega relații, de a continua relațiile și de a le cultiva.”

Lecția pregătirii: nu te arunca direct în luptă

Pentru Santu, o companie de produse de îngrijire corporală inspirată din ritualurile spa mexicane, pregătirea a fost cheia. Înainte de a expune pentru prima dată anul trecut, echipa a vizitat alte două târguri pentru a înțelege piața. Sherry Wan, CEO-ul companiei (fost executiv la Airbnb și SuperOrdinary), detaliază procesul. „Am vizitat târgul prima dată în 2023, dar l-am vizitat cu intenție în ianuarie 2025, pentru că ne pregăteam să expunem în iulie în același an. Deci, în ianuarie, ne gândeam: ‘Cum ne vom prezenta în șase luni? Cum arată spațiul expozițional astăzi? Care sunt tendințele actuale?’”

Această documentare a ajutat-o pe Wan să obțină un loc în secțiunea „Beauty Vanities”, dedicată brandurilor emergente. nu te poți arunca orbește. „[Înainte de a te arunca] trebuie să îți faci o idee despre ce se întâmplă în afara propriei tale lumi mici”, spune Wan. Ea a învățat că vizitatorii caută autenticitate, nu discursuri de vânzări, așa că a adus co-fondatoarele brandului pentru a demonstra personal produsele. Concluzia ei? „Merită cu siguranță timpul și investiția.”

Perspectiva unui brand-icon Manic Panic

Dar pentru veteranii industriei, lucrurile stau puțin diferit. Tish Bellomo, co-fondatoarea brandului de vopsea de păr Manic Panic, lansat în 1977, consideră că târgurile au devenit mai puțin importante și mai scumpe. Regulile sunt mai multe, termenele limită mai stricte, iar competiția din partea brandurilor cu bugete uriașe face dificilă ieșirea în evidență.

„Când am început să le fac, poate la sfârșitul anilor ’70 sau începutul anilor ’80, erau puțin mai puțin rigide și cu siguranță necesare”, își amintește ea. Și totuși, nu renunță. „Sunt încă necesare și cred că sunt încă o modalitate excelentă de a fi față în față cu oamenii, pentru că oamenii uită cât de important este acest lucru.”

Obiectivul Manic Panic la CosmoProf Miami a fost extinderea în America Centrală și de Sud, Asia și Europa de Est. „[Căutăm distribuitori în aceste] locuri diferite unde nu avem o prezență uriașă, așa că ne ajută să venim la acest târg”, explică Bellomo. Pentru ei, investiția se amortizează în ani. „Suntem aici pentru a ne întâlni clienții pe care îi avem deja și pentru a aduna alții noi și contacte noi pentru viitor. Este, si, important să ne vedem concurența și cum promovează ei [categoriile de produse] pe care le-am inventat eu.”

Bellomo a folosit ocazia pentru a lansa o nouă gamă de produse, kiturile de vopsea-gel Inter-Gel-Actic, oferind astfel noutate cumpărătorilor. „Lucrurile s-au schimbat mult”, recunoaște ea. „Dar cred că [aceste târguri] încă merită.”