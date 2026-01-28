Tarantino l-a numit slab”. Răspunsul lui Dano și replica explozivă a lui Toni Collette

Bomba a venit de la Quentin Tarantino. L-a numit pe Paul Dano cel mai „slab” actor de la Hollywood. Și „neinteresant”. Declarația a zguduit din temelii industria, dar Hollywood-ul nu a stat cu mâinile în sân. Acum, după săptămâni întregi, a vorbit și Paul Dano, relatează People.

Totul a pornit de la un podcast. Cel al lui Bret Easton Ellis. Acolo, Quentin Tarantino a criticat fără milă rolul lui Dano din „There Will Be Blood”, capodopera din 2007 premiată cu Oscar. Asta scrie revista People. Tăcerea s-a spart abia la Festivalul de Film Sundance. Acolo a venit și prima reacție a lui Dano.

„Cea mai moale sculă din lume?” Atacul fără precedent al lui Tarantino

Fără menajamente. Așa l-a atacat Quentin Tarantino, la 62 de ani. Regizorul din spatele „Django Unchained” a spus clar că Dano e „un tip slab, slab de tot, neinteresant”. A zis că rolul său a fost singura „hibă” a filmului din 2007. Gazda podcastului a încercat să nuanțeze, sugerând că poate Daniel Day-Lewis l-a eclipsat. Răspunsul lui Tarantino? O remarcă și mai brutală. „Deci îl pui alături de cel mai slab actor din Sindicatul Actorilor? Cea mai moale sculă din lume?”. Asta a întrebat. Apoi a clarificat: rolul n-a fost „teribil”, ci o „non-entitate”. Astfel, Dano a intrat pe lista sa neagră, lângă Owen Wilson și Matthew Lillard.

„F- that guy! Probabil era drogat.” Reacția explozivă a colegei Toni Collette

Acțiunea se mută la Sundance. Festivalul de Film. Acolo, echipa din „Little Miss Sunshine” s-a reunit la 20 de ani de la lansare. Paul Dano era prezent. Inevitabil, cineva a adus vorba despre Tarantino. Prima care a sărit a fost Toni Collette. Fără filtru. „F- that guy!” a explodat actrița de 53 de ani. „Probabil era drogat… A fost pur și simplu derutant. Cine face așa ceva?”. Era vizibil enervată. Regizorii filmului, Jonathan Dayton și Valerie Faris, au catalogat totul drept un „moment jenant”, avansând o ipoteză interesantă: poate că „brutalitatea interpretării lui Paul l-a făcut pe Tarantino să se simtă inconfortabil”.

Răspunsul lui Paul Dano. „Lumea a vorbit pentru mine”

Dar Dano? A ales eleganța. Nicio replică acidă. Actorul de 41 de ani a mulțumit public pentru tot sprijinul primit după ieșirea regizorului. A văzut cum colegii i-au luat apărarea pe social media, în interviuri. „A fost foarte frumos”, a spus el pentru Variety pe 28 ianuarie. Apoi a închis subiectul cu o frază care spune totul. „Am fost… incredibil de recunoscător că lumea a vorbit pentru mine, așa că nu a trebuit să o fac eu.” O mișcare matură. Atât.

Un val de susținere de la regizori de top

Toni Collette n-a fost singură. Nici pe departe. Cum s-au viralizat remarcile lui Tarantino, mai mulți regizori grei care au lucrat cu Dano au reacționat imediat. Matt Reeves, cel care l-a făcut Riddler în „The Batman”, a scris pe X: „Paul Dano este un actor incredibil și o persoană incredibilă”. Apoi Ben Stiller, care l-a regizat în „Escape at Dannemora”, a postat și el: „nu știu, frate, eu cred că Paul Dano este un actor incredibil”. Ironia sorții? Fix pentru rolul pe care Tarantino îl consideră o „non-entitate”, Dano a prins o nominalizare la BAFTA pentru Cel mai bun actor în rol secundar. Asta pe lângă alte nominalizări la Globurile de Aur și Emmy de-a lungul anilor. Cifrele și criticii par să spună o altă poveste decât celebrul regizor.