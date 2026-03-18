Actrița Taraji P. Henson a apărut la un eveniment de presă din New York dedicat piesei de teatru „Joe Turner’s Come and Gone” într-o ținută spectaculoasă semnată 3.1 Phillip Lim. Rochia, parte din colecția de primăvară 2026 a brandului, a atras toate privirile prin designul său modern și detaliile atent construite.

O ținută sculpturală

Henson a optat pentru o rochie bej, fără mâneci, care se joacă ingenios cu două nuanțe ale aceleiași culori. Piesa vestimentară se remarcă printr-un decolteu adânc și o linie de nasturi pe toată lungimea. Iar talia a fost accentuată de o curea, creând o siluetă bine definită, în timp ce efectul stratificat și peticele de material (un detaliu care nu a trecut neobservat) au adăugat un plus de avangardism.

Pe bune, cum să nu admiri o asemenea alegere vestimentară?

Pentru a completa look-ul, actrița nominalizată la Oscar a purtat o pereche de pantofi negri transparenți de la Aquazzura. Bijuteriile au fost asigurate de casa Messika, incluzând colierul „move uno pavé” și colierul „move 10th”. Cerceii și inelele purtate de vedetă au aparținut aceluiași brand de lux.

O nouă eră pentru 3.1 Phillip Lim

Colecția de primăvară 2026 de la 3.1 Phillip Lim nu este una oarecare. Aceasta marchează debutul noului designer principal al casei, Michelle Rhee, numită în funcție în septembrie 2025. Viziunea ei propune o garderobă versatilă și plină de intenție pentru femeia modernă.

Într-o declarație oficială, Rhee și-a exprimat entuziasmul pentru noul rol: „3.1 Phillip Lim a reprezentat întotdeauna o eleganță modernă care pare lipsită de efort, dar profund semnificativă – un echilibru între forță, delicatețe și rezonanță culturală. Am admirat de mult timp capacitatea brandului de a modela modul în care oamenii se exprimă prin haine, rămânând în același timp fidel rădăcinilor sale în comunitate și creativitate. Pe măsură ce preiau acest rol, mă simt onorată să duc mai departe această moștenire și entuziasmată să-mi imaginez cum poate arăta următorul capitol al 3.1 – unul care continuă să celebreze reziliența, identitatea și frumusețea ținutelor de zi cu zi ridicate la un alt nivel.”

Schimbarea de gardă

Numirea lui Michelle Rhee vine după ce fondatorul brandului, Phillip Lim, a renunțat la funcția de director de creație în noiembrie 2024. Lim a co-fondat compania în 2005, alături de partenerul său de afaceri și CEO, Wen Zhou.

O mișcare curajoasă, fără îndoială.

Pe scena din Pittsburgh

Dincolo de modă, Taraji P. Henson se pregătește de un rol important pe scenă. Ea va juca alături de Cedric the Entertainer în piesa lui August Wilson, „Joe Turner’s Come and Gone”. Producția, regizată de Debbie Allen, spune povestea lui Seth și Bertha Holly, care administrează o pensiune în Pittsburgh-ul anului 1911.

Liniștea locului este tulburată de sosirea unui bărbat misterios, Harold Loomis, și a fiicei sale, care schimbă complet dinamica. Avanpremierele spectacolului vor începe pe 30 martie.