Taraji P. Henson a purtat pantofi de 970 de dolari pentru debutul pe Broadway

Autor - Nicoleta Manea
Actrița Taraji P. Henson, nominalizată la Oscar, se pregătește intens pentru debutul său pe Broadway și a atras toate privirile la un eveniment de presă din New York. Ea a purtat o pereche de pantofi Aquazzura al căror preț se apropie de 1.000 de dolari, asortați cu o ținută impecabilă.

Pantofii de 970 de dolari

Este vorba despre modelul The Spy Pump 105 de la Aquazzura. Realizați în Italia din piele întoarsă moale, într-o nuanță de negru intens, pantofii au un design clasic, dar cu un detaliu modern care face toată diferența. Inserțiile din plasă transparentă, poziționate strategic, evidențiază subtil curbele piciorului. Iar tocul stiletto măsoară 4,1 inci (aproximativ 10,5 cm), oferind o alură elegantă.

Prețul de retail este de 970 de dolari.

Rita Ora a purtat pantofi de peste 1.000 de dolari la petrecerea Vanity Fair Oscar
O ținută pe măsură

Pentru evenimentul de marți, care a avut loc la Planet Hollywood Times Square, Henson a asortat pantofii cu o rochie la fel de spectaculoasă. A ales o creație 3.1 Phillip Lim, mai exact o rochie-vestă bej, fără mâneci și cu o curea în talie. Piesa vestimentară amintește de un trenci clasic, numai că este transformată într-o rochie cu nasturi, decolteu în V și un tiv asimetric ce oferă fluiditate mișcării. Designul în două tonuri (patchwork) adaugă un contrast vizual interesant.

Citeste si:  Sofia Vergara a uimit într-o rochie Oscar de la Renta la gala din Los Angeles

Debutul pe Broadway

Apariția actriței face parte dintr-un turneu de presă pentru piesa „Joe Turner’s Come and Gone” de August Wilson, care marchează debutul ei pe celebra scenă de pe Broadway. Și ce distribuție, nu-i așa? Pe scenă i se vor alătura Cedric the Entertainer, câștigătorul de premii Tony Ruben Santiago-Hudson și nominalizatul la Tony Joshua Boone. Spectacolul este regizat de Debbie Allen.

Avanpremierele încep pe 30 martie la Teatrul Barrymore, iar premiera oficială este programată pentru 25 aprilie.

Karol G a purtat pantofi de 845 de dolari care creau o iluzie optică la petrecerea Oscar
O pereche preferată

Stai puțin, parcă am mai văzut pantofii ăștia undeva, nu? Ei bine, da. Se pare că modelul The Spy Pump este unul dintre preferatele actriței, demonstrând că o piesă de calitate poate fi purtată în diverse contexte. Henson a purtat aceeași pereche de pantofi și la începutul lunii martie, la cea de-a treia ediție a galei Building the Change, tot în New York. Atunci i-a asortat cu o rochie neagră cu franjuri de la Hervé Léger.

Pentru cei care ajung în New York, piesa va avea o perioadă limitată de 15 săptămâni de reprezentații, rulând până pe 12 iulie.

New Balance 991v1 vine cu textură de crocodil și un preț de 270 de dolari
Anya Taylor-Joy dezvăluie prima ținută din noua eră Balmain pe străzile din New York
Nike lanseaza echipamentele SUA pentru Mondialul 2026 si costa...

Nike a dezvăluit noile echipamente pentru echipa națională de fotbal a Statelor Unite, create special pentru Cupa Mondială din 2026. Colaborarea cu U.S. Soccer...

Lainey Wilson a uimit la premiera sa cu ghete...

Lainey Wilson a pășit pe covorul roșu la premiera documentarului său Netflix, „Keepin’ Country Cool”, într-o ținută care a întors toate privirile. Evenimentul a...

Gwyneth Paltrow își vinde rochia de la Oscar din...

Hotelul The Peninsula Beverly Hills devine gazda unei serii de licitații de modă, în parteneriat cu celebra casă Julien’s Auctions. Prima pe listă este...

Myha’la poartă pantofi Valentino de 1.100 de dolari la...

Actrița Myha’la a atras toate privirile în Austin, la proiecția celui mai nou proiect al său, „They Will Kill You”, în cadrul festivalului SXSW....