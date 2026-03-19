Tapestry, compania-mamă a brandurilor Coach și Kate Spade, a semnat un parteneriat pe 10 ani cu startup-ul elvețian Climeworks, specializat în eliminarea carbonului. Mișcarea vine în contextul în care compania a demarat și un parteneriat multianual de 3 milioane de dolari cu World Wildlife Fund (WWF) pentru a promova producția sustenabilă de piele și a proteja biodiversitatea.

Cartografierea riscurilor climatice

În 2022, echipa de sustenabilitate a Tapestry a finalizat prima analiză a scenariilor de risc climatic, un proces complex menit să ajute compania să înțeleagă cum o va afecta schimbarea climei. Pentru a doua iterație, finalizată la sfârșitul lui 2025, echipa condusă de Logan Duran, șeful global al ESG și sustenabilității, s-a concentrat pe două tipuri de riscuri: fizice și de tranziție.

„Riscurile fizice sunt, în general, puțin mai simple”, explică Duran. „Identificăm aproximativ 250 de locații din întreaga organizație, de la birouri corporative și magazine de retail la centre de distribuție și furnizori din Tier 1 și Tier 2. Căutăm riscuri precum potențialul de inundații sau secete și căldură extremă, și cum aceste probleme ar putea afecta organizația pe termen lung.”

Recomandari Johanna Ortiz vizează Europa cu vânzări de 30 de milioane de dolari

Măsurarea riscurilor de tranziție e mai complicată. Aici, echipa trebuie să modeleze cum anumite provocări și oportunități vor influența profitabilitatea Tapestry într-o economie cu emisii scăzute de carbon versus una cu emisii ridicate. Acestea includ reglementări, costul materiilor prime și potențialul de venit din soluții circulare, cum ar fi upcycling-ul, care a dat deja rezultate excelente pentru sub-brandul Coachtopia. Analiza a arătat că cele mai mari riscuri sunt costurile de conformare la noile reglementări și consecințele schimbărilor meteorologice, de la canicula în fabrici la uragane care perturbă transportul.

„Există un cost mare al inacțiunii și vom continua să vedem cum se manifestă”, spune Duran. „Pentru Tapestry, acesta este un aspect pe care nu vrem să-l amânăm. Trebuie să continuăm să investim în găsirea de soluții și să ne pregătim pe noi și pe furnizorii noștri pentru a face față acestor provocări.”

Sustenabilitatea, integrată în deciziile strategice

Dar cum convingi un consiliu de administrație că sustenabilitatea nu e doar un moft? Cartografierea riscurilor este doar primul pas, afirmă Duran. La fel de importantă este comunicarea acestor date către factorii de decizie interni și folosirea analizei pentru a ghida deciziile strategice.

Recomandari Vânzările Macy’s scad cu 1,7% dar profitul net explodează la 507 milioane de dolari

„Analiza scenariilor este o oportunitate pentru noi de a demonstra faptul că ESG, reziliența climatică și gestionarea riscurilor climatice sunt profund legate de crearea de valoare a organizației, precum și de un management solid al companiei”, declară Duran. „Ceea ce este interesant și important este că am integrat efectiv analiza scenariilor în managementul nostru mai larg al riscurilor de întreprindere, ceea ce înseamnă că are o susținere mai largă și aducem aceste informații în fața consiliului nostru de administrație. Ne permite să luăm decizii strategice privind lanțurile noastre de aprovizionare, nu doar pentru următorul an sau doi, ci pentru 10 sau 15 ani în viitor.”

Pe agenda lui Duran urmează un exercițiu de contabilitate a costurilor reale, care ia în calcul externalități ascunse precum costul reglementărilor, supraproducția și problemele sociale. „Avem mai multe conversații interne pentru a înțelege cum toate acestea vor afecta costul total al unui produs”, explică el. „De exemplu, dacă trecem la un material preferat, ar putea însemna că vom plăti o taxă mai mică de responsabilitate extinsă a producătorului (EPR) pe viitor? Cum putem privi impactul financiar total pe care un produs îl are asupra afacerii noastre pe parcursul întregului său ciclu de viață, și nu doar costul bunurilor?”

Parteneriate strânse cu furnizorii

O astfel de analiză detaliată este posibilă doar cu relații de încredere cu furnizorii. Acum trei ani, Tapestry și-a mutat echipa de sustenabilitate din departamentul juridic în cel de supply chain, iar Duran raportează acum direct directorului de supply chain, Peter Charles.

Recomandari Cosmos strânge 21 de milioane de dolari pentru a redefini inspirația vizuală

„Asta face câteva lucruri”, spune Duran. „Mă introduce în conversațiile mai ample care au loc la nivel de conducere strategică, făcând parte din echipa de conducere a lanțului de aprovizionare, ceea ce îmi permite să introduc subiecte legate de responsabilitatea socială și de mediu. Înseamnă, si, că echipa noastră este stabilită în Singapore, conectată direct la biroul de aprovizionare din Asia și lucrează cu echipele noastre de pe teren, care sunt în fabrici zi de zi. Acest nivel de implicare ne-a permis să integrăm responsabilitatea socială și de mediu în lanțul de aprovizionare mai larg, mult mai rapid.”

Aici intervine finanțarea directă.

Compania tocmai a încheiat a doua cohortă a programului său de decarbonizare a furnizorilor, care durează un an și implică primii 40 de furnizori de Tier 1 și Tier 2. De exemplu, Pungkook Ben Tre (PK), un furnizor strategic din Vietnam, a început anul trecut instalarea unui sistem solar pe acoperiș, parțial finanțat de Tapestry, cu scopul de a atinge o capacitate de 1.200 MWh anual (aproximativ 30% din consumul total al fabricii). Un alt furnizor, Simone, a instalat un sistem de reciclare a apei de ploaie menit să recicleze peste 20% din consumul total de apă al unității.

Stimulente pentru performanță

Pentru a stimula și recompensa astfel de investiții, Tapestry a integrat și indicatori de sustenabilitate în fișa de evaluare a furnizorilor, alături de indicatori clasici precum livrarea la timp, costul și calitatea. Până la urmă, stimulentele funcționează cel mai bine.

„O parte din scorul lor provine acum din conformitatea socială, iar o altă parte din performanța de mediu”, adaugă Duran. „Acest lucru conectează cu adevărat valoarea pe care o creăm dintr-o perspectivă mai largă a sustenabilității cu valoarea pe care o creează afacerea dintr-o diferențiere strategică în lanțul de aprovizionare.”