Tânăra care s-a trezit paralizată peste noapte se întoarce la visele ei artistice

Jessie-Lou Harvie, o adolescentă de 14 ani, a reușit să depășească un diagnostic grav care a lăsat-o paralizată și să se întoarcă pe scenă, uimind atât familia cât și medicii.

Povestea unui diagnostic neașteptat

În dimineața zilei de 10 februarie 2024, Jessie-Lou Harvie s-a trezit simțindu-se slăbită, iar picioarele i-au devenit tot mai greu de controlat. „Am încercat să mă ridic să merg la baie, dar eram atât de slăbită și confuză de ce mi se întâmpla”, își amintește ea. După doar o jumătate de oră, nu a mai putut să-și miște deloc partea inferioară a corpului.

Tatăl ei, Tony, a dus-o în brațe la mașină, iar părinții au mers cu ea de urgență la spitalul din Glasgow. Acolo, medicii i-au spus familiei că Jessie-Lou ar putea să nu mai meargă niciodată. Diagnosticul a fost mielită transversală, o afecțiune neurologică rară care provoacă inflamația măduvei spinării. Potrivit Institutului Național de Sănătate din SUA, această boală afectează între una și opt persoane la un milion.

Simptomele au apărut brusc: slăbiciune musculară și paralizie

Diagnosticul a fost stabilit după consulturi în Glasgow și Londra

Prognoza inițială: șanse minime de recuperare a mobilității

Recuperarea pas cu pas

Jessie-Lou a fost transferată la Centrul Național pentru Leziuni Medulare din Stoke Mandeville, unde a început un program intensiv de recuperare. Programul includea activități sportive în scaun cu rotile, sesiuni de fizioterapie cu bandă de alergat adaptată și stimulare electronică funcțională pentru mușchi.

Până la patru ore zilnic de activități sportive adaptate

Fizioterapie într-o sală de sport accesibilă

Stimulare electrică pentru îmbunătățirea mobilității

„La început, nici măcar nu cred că am înțeles cu adevărat ce se întâmplă”, povestește Jessie-Lou. Totuși, a găsit motivație să lupte. În grădina spitalului, Horatio’s Garden, și-a redescoperit pasiunea pentru muzică și a început să cânte din nou, ceea ce a ajutat-o să depășească momentele dificile.

Sprijinul familiei și al comunității

Mama ei, Nicola, a transformat timpul petrecut în grădină într-o oportunitate de a petrece clipe valoroase împreună. „Jucam jocuri de societate și cântam împreună”, povestește Nicola. Spitalul oferea și ateliere de artă, fotografie și activități școlare pentru copii cu leziuni medulare.

Întoarcerea pe scenă și noi speranțe

În noiembrie 2024, Jessie-Lou a revenit pe scenă în premiera mondială a musicalului „Wild Rose” la Teatrul Lyceum, unde a interpretat rolul Winona. A reușit să combine actoria și cântatul, iar dansul a fost o provocare pe care a acceptat-o cu curaj. „Să cânt și să joc este ceea ce îmi place cel mai mult, așa că am știut că pot face față. La dans am încercat să dau tot ce am mai bun”, spune ea.

Familia a primit sprijin financiar de la Spinal Injuries Scotland pentru achiziționarea unui dispozitiv Bioness L300 Go, care urmează să fie montat pe piciorul ei pentru a o ajuta să-și îmbunătățească mobilitatea. Acest aparat folosește stimulare electrică pentru a ajuta la mișcarea piciorului, fiind util în cazurile de leziuni nervoase sau ale măduvei spinării.

Visuri pentru viitor

Deși Jessie-Lou poate merge acum independent, încă are un șchiopătat ușor, slăbiciune pe partea dreaptă și dificultăți la mișcarea piciorului. Va continua să meargă anual la spital pentru evaluări, până la vârsta de 19 ani. Cu toate acestea, nu renunță la visul de a juca roluri importante pe scenă. „Vreau să joc rolul Elphabei în «Wicked»”, mărturisește ea.

Un mesaj de curaj și perseverență

Jessie-Lou îi încurajează pe cei care trec prin situații asemănătoare să nu renunțe. „Nu renunțați. Faceți exercițiile și fizioterapia, pentru că acestea vă pot ajuta cel mai mult”, spune ea. Povestea ei arată cât de importante sunt voința, sprijinul familiei și accesul la tratamente moderne pentru a depăși obstacolele.

În doar opt luni, Jessie-Lou a trecut de la paralizie la a urca din nou pe scenă. Povestea ei oferă speranță tuturor celor care se confruntă cu provocări dificile și demonstrează că, uneori, cu perseverență și sprijin, limitele pot fi depășite.



