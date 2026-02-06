6 februarie , 2026

Tânăr de 17 ani și-a incendiat prietenul. Victima a mințit, dar un video a spus adevărul

O filmare șocantă a surprins totul. Un adolescent de 17 ani din Florida își întreabă prietenul dacă vrea să-i dea foc, toarnă benzină pe el și apoi îl aprinde. Pur și simplu. Scena s-a petrecut la o petrecere cu alcool pe malul unui lac.

Incidentul, preluat de Dailymail, a avut loc pe 11 ianuarie pe Insula Kauffman, în Lake Kerr, la circa 80 de kilometri de Gainesville. Bradey Ming, în vârstă de 17 ani, a fost arestat. Acuzația: vătămare corporală gravă. Victima, al cărei nume e protejat, a ajuns la spital cu arsuri de gradul II și arsuri profunde pe o mare parte a corpului, fiind internată de urgență la terapie intensivă pediatrică.

„Vrei să-ți dau foc?” Întrebarea care a precedat oroarea

O întâlnire între prieteni. Un foc de tabără. Alcool. Așa a început totul, înainte să se transforme într-un coșmar. Chiar înainte de atac, Bradey Ming se aude clar pe filmare întrebând: „Vrei să-ți dau foc?”. Imaginile, acum probă la dosar, sunt greu de privit: Ming ia o canistră, toarnă benzină pe prietenul său și creează o dâră inflamabilă până la focul de tabără. Apoi, infernul. Flăcările au izbucnit pe loc.

Panică totală. Un martor țipă disperat: „Doamne. Intră în lac!”. Dar nu toți erau la fel de îngroziți. Unii râdeau. Alții întrebau dacă a filmat cineva totul. Victima, o torță umană, a fugit și s-a aruncat în lac ca să stingă flăcările. Surprinzător sau nu, grupul s-a urcat pe jet ski-uri, s-a întors la una dintre case și de-abia după aceea s-a gândit cineva să sune după ajutor pentru prietenul lor ars.

Minciuna de la spital. Victima și-a apărat inițial agresorul

La spital, povestea devine și mai ciudată. Prima variantă a victimei, spusă mamei și medicilor, a fost un accident. A pretins că a vrut să arunce în foc o sticlă de apă cu benzină și că recipientul a explodat, de aici arsurile. O minciună clară. O minciună pentru a-l proteja pe Bradey Ming.

Adevărul era, însă, mult mai crunt.

Tânărul a cedat și a recunoscut că a mințit. De ce? Pentru că Ming „nu a vrut ca el să spună nimic despre incident”. Se știau „de ceva vreme”, vorbeau „în mod curent” și victima chiar a spus că se înțelegeau bine, neavând nicio explicație pentru gestul prietenului său. O glumă proastă care a scăpat de sub control? Greu de spus.

Filmul groazei, proba cheie. Cum a ieșit adevărul la iveală

Și poate totul ar fi rămas la stadiul de accident nefericit. Doar că tatăl victimei a găsit filmarea. A văzut cu ochii lui cum Bradey Ming îi dă foc fiului. Fără să stea pe gânduri, a dus dovada video direct la autorități, iar acel moment a schimbat totul în anchetă.

Când polițiștii au încercat să vorbească cu Bradey Ming și mama lui, s-au izbit de un zid de tăcere. Femeia a fost scurtă: „nici ea, nici fiul ei nu vor vorbi, la sfatul unui avocat”. Tăcere totală. Pe 29 ianuarie, Bradey Ming s-a predat singur. A fost reținut imediat, fără posibilitatea de a fi eliberat pe cauțiune.

Fără cauțiune pentru agresor. „O persoană rezonabilă ar ști”

Chiar dacă un martor a spus că Ming nu se certa cu victima și nu părea că vrea să-l rănească, concluzia din raportul de arestare e tranșantă. Un investigator a notat negru pe alb că „o persoană rezonabilă ar considera că o combinație de benzină și foc ar provoca vătămări corporale grave”. Logic, nu? Acum, Bradey Ming este la Centrul de Justiție pentru Minori din Marion County. Cazul lui este o lecție brutală despre cum teribilismul, alcoolul și presiunea grupului pot distruge vieți în câteva secunde.

