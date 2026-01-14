Tamara Buciuceanu-Botez, supranumită „Doamna comediei româneşti”, a avut o copilărie marcată de refugiul din Basarabia, eveniment petrecut în 1940, când avea doar 11 ani. Actrița, care s-a stins din viață în 2019, la 90 de ani, a rememorat anii grei petrecuți în România, unde familia sa a luat viața de la zero, confruntându-se cu sărăcia. Informația a fost publicată de Viva Vedete.

Născută în Tighina, pe atunci parte a României Mari, Tamara Buciuceanu a trăit într-o casă boierească, unde, după cum își amintea, mama sa punea masa ca pentru oaspeți, folosind tacâmuri de argint și porțelanuri fine. Totul s-a schimbat brusc în 1940, când familia a fost nevoită să se refugieze în România, în contextul celui de-al Doilea Război Mondial.

Refugiul și greutățile începutului

„Când s-a anunţat că trebuie să fugim, era în 1940. Am plecat în treizeci de minute. Chiar atunci când s-a declanșat refugiul”, povestea Tamara Buciuceanu-Botez despre momentul dramatic al refugiului. Familia a trecut Prutul la Iași, la bunicii materni, pierzând tot ce agonisiseră.

Actrița a descris cu emoție dificultățile întâmpinate în România, unde au fost nevoiți să se adapteze la o viață modestă, după ce în Basarabia duceau o existență privilegiată. Au luat-o de la zero, iar greutățile nu i-au ocolit, mai ales că erau oameni intelectuali, greu încercați la acea vreme.

Viața la internat și lipsurile materiale

Tamara Buciuceanu a urmat liceul la internat, unde condițiile erau precare. „Am făcut liceul la internat. Stăteam pe niște saltele din foi de porumb. Aveam fiecare doar câte o haină. Era foarte greu!”, rememora actrița.

Pentru a se întreține, Tamara Buciuceanu a lucrat ca suplinitoare la o școală aflată la trei kilometri de Suceava, unde preda la clasa I. Drumul până la școală îl făcea pe jos, o dovadă a determinării și a dorinței de a depăși greutățile.

O carieră dedicată scenei

În ciuda unei copilării dificile, Tamara Buciuceanu-Botez a reușit să construiască o carieră impresionantă în teatru și film. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1952 și a interpretat peste 1500 de roluri memorabile.

Printre cele mai cunoscute roluri ale sale se numără Aneta Duduleanu din „Cuibul de viespi”, Chirița din „Chirița în provincie” și Vica Delcă din piesa „Dimineață pierdută”. De asemenea, a rămas în memoria publicului pentru rolul profesoarei Isoscel din seria „Liceenii”.

Recunoaștere și distincții

Tamara Buciuceanu-Botez a fost distinsă cu numeroase premii și recunoașteri pentru contribuția sa la cultura română. În 2014, a primit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, iar în 2002, a fost recompensată cu Premiul pentru întreaga activitate artistică din partea Ministerului Culturii și Cultelor.

„Mi-am făcut meseria cu cel mai mare drag. Dacă m-aţi aplaudat 65 de ani, înseamnă că aţi înţeles ce am vrut să spun pe scenă. Pentru mine, viaţa a fost cultură, cinste şi demnitate”, declara Tamara Buciuceanu-Botez, reflectând asupra unei cariere dedicate artei și publicului.

Moștenirea unei artiste de excepție

Tamara Buciuceanu-Botez a lăsat în urmă o moștenire artistică valoroasă și o poveste de viață impresionantă, marcată de greutăți, dar și de o pasiune nestăvilită pentru teatru și film. Generațiile viitoare își vor aminti cu drag de „Doamna comediei românești”, o actriță talentată și o personalitate puternică.

Tamara Buciuceanu rămâne un simbol al rezilienței și al perseverenței, demonstrând că, indiferent de obstacolele întâmpinate, pasiunea și dedicarea pot deschide drumul către succes și împlinire.