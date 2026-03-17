Symrise anunță noua divizie Care and Wellness pentru a uni 5 unități de business

Autor - Stefan Stanescu
60
2 min.

Gigantul german Symrise, furnizor de arome, parfumuri și ingrediente cosmetice, a anunțat înființarea unei noi divizii, Care and Wellness. Mișcarea vine ca un răspuns direct la cererea tot mai mare pentru produse care susțin sănătatea și starea de bine, integrând mai multe ramuri ale companiei sub o singură umbrelă strategică.

Un răspuns la cererea globală

Grupul cu sediul în Holzminden, Germania, a declarat marți că acest pas marchează „un pas decisiv pentru a răspunde cererii globale în accelerare pentru produse care sprijină sănătatea, bunăstarea și frumusețea în viața de zi cu zi.” vorbim despre o adaptare la piață, unde consumatorii caută soluții complete. Noua divizie este poziționată în cadrul segmentului mai larg Scent and Care al companiei, care include deja ingrediente cosmetice, activități de sănătate și probiotice.

Potrivit Symrise, „această abordare ajută clienții să răspundă așteptărilor în rapidă schimbare ale consumatorilor cu soluții bazate pe știință, de înaltă performanță, pentru concepte de frumusețe topice, ingerabile și din interior spre exterior.”

Ce înseamnă mai exact noua divizie?

Noua structură aliniază cinci unități de business distincte: beauty, personal care, biotics, supplements și pet health. V-ați gândit vreodată cum se leagă îngrijirea animalelor de suplimentele pentru oameni? Ei bine, Symrise mizează exact pe această conexiune. Compania susține că noua organizare „creează noi oportunități de a modela soluții de frumusețe topice, ingerabile și din interior spre exterior (o abordare cunoscută drept inside-out), înrădăcinate în eficacitate, expertiză senzorială și profunzime științifică.”

Viziunea CEO-ului Jean-Yves Parisot

Iar viziunea de la vârf este clară. Jean-Yves Parisot, directorul executiv al Symrise, a explicat raționamentul din spatele deciziei. „Înființarea diviziei Care and Wellness este un pas firesc în evoluția noastră”, a declarat Parisot. „Reunind capacitățile noastre în ingrediente cosmetice și soluții de sănătate, oferim inovații integrate care îi ajută pe clienții noștri să modeleze viitorul îngrijirii, pentru a sprijini consumatorii în căutarea unei longevități mai sănătoase. Această divizie consolidează angajamentul nostru față de excelența științifică, creșterea durabilă și crearea de valoare pe termen lung.”

O declarație de intenție cât se poate de clară.

Consumatorul modern nu mai gândește în categorii

Dar cum se traduce asta pentru clientul final? Timothy Kenny, președintele noii divizii, a oferit mai mult context. E drept că lucrurile s-au schimbat mult în ultimii ani. „Crearea diviziei Care and Wellness reflectă modul în care îngrijirea evoluează în diverse industrii. Consumatorii nu mai gândesc în categorii unice; ei se așteaptă la soluții care sprijină frumusețea, sănătatea și bunăstarea împreună. Unind capacitățile noastre, putem sprijini clienții în dezvoltarea de concepte inovatoare care oferă atât eficacitate dovedită, cât și experiențe semnificative pentru consumatori.”

Strategia Symrise, așa cum a fost definită de companie, sună astfel: „Inovăm în sănătate, bunăstare și frumusețe, pentru viața de zi cu zi a întregii familii.”

