Sydney Sweeney a decorat cu sutiene literele de 15m de la Hollywood. Scandalul a explodat

Sutiene pe semnul Hollywood. O cascadorie de marketing. Actrița Sydney Sweeney a vrut să atragă atenția și a reușit, dar acum a stârnit furia celor care dețin cel mai cunoscut simbol din Los Angeles, relatează The Guardian.

Reacția a fost dură și rapidă. Camera de Comerț de la Hollywood, proprietarul de drept al semnului, a declarat cascadoria complet neautorizată. Nimeni nu știa. Într-o declarație pentru LA Times, Steve Nissen, șeful organizației, a spus-o direct: „Producția care o implică pe Sydney Sweeney și semnul Hollywood… nu a fost autorizată de Camera de Comerț de la Hollywood și nici nu am avut cunoștință prealabilă despre ea.”

Operațiune de gherilă cu jumătate de aprobare

Motivul? O strategie îndrăzneață pentru a promova Syrn, noua linie de lenjerie a vedetei. Imaginile de pe social media spun povestea: Sweeney și echipa ei se strecoară printr-un gard, urcă dealul abrupt de pe Muntele Lee și ajung la literele albe de aproape 15 metri. Acolo, zeci de sutiene legate ca o ghirlandă au fost aruncate peste structură. Monumentul? Un panou publicitar improvizat.

Ironia sorții… Compania de producție a lui Sweeney, Persuasion Pictures, chiar avea un permis de filmare. Doar că l-au luat de la FilmLA, biroul de filmare al orașului. Au uitat un detaliu esențial. Semnul în sine e proprietate privată a Camerei de Comerț, ceea ce înseamnă că era nevoie de o a doua aprobare, direct de la ei. Aprobare pe care nu au avut-o niciodată.

Dosar penal pentru actriță?

Riscurile legale sunt serioase. Dincolo de cearta publică, Sweeney ar putea avea probleme cu poliția pentru violare de domiciliu. Imaginile cu gardul forțat sunt proba cheie. Un permis de filmare nu-ți dă dreptul să intri pe o proprietate privată, protejată. Gata. Cascadoria s-a încheiat, dar povestea abia începe. Vor merge autoritățile mai departe cu o anchetă? Sau totul se va stinge cu un avertisment?

Syrn, miza întregii afaceri

În spatele scandalului stă, cel mai probabil, un brand nou: Syrn. Nimic oficial din partea lui Sweeney, dar momentul și sutienele folosite ca recuzită sugerează o lansare iminentă. O campanie bazată pe principiul că și publicitatea negativă e tot publicitate. Însă când te pui cu o instituție ca și Camera de Comerț de la Hollywood, riști ca strategia să se întoarcă împotriva ta. E o linie fină între genial și dezastruos.

Un tipar de marketing riscant

Nu e prima oară când Sweeney stârnește controverse. O campanie mai veche pentru blugii American Eagle a revenit în atenție săptămâna trecută. Sloganul era „Sydney Sweeney has great jeans”, un joc de cuvinte între blugi și gene. Criticii au sărit imediat, acuzând conotații eugenice și aluzii la supremația albă. Reacțiile negative au curs valuri, chiar dacă probabil a fost o gafă neintenționată. Acum, cu isprava de la Hollywood, se vede un tipar. Coincidență? Greu de crezut.